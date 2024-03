Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα Σελήνη, οι εντάσεις και οι προβλέψεις της Παρασκευής (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

“Και τι δε γινεται” είπε η Λίτσα Πατέρα, αφού ευχήθηκε στις γυναίκες με αφορμή την παγκόσμια ημέρα.

“Ο Άρης με τον Ουρανό, πολύ καιρό σας έχω πει φέρνουν εντάσεις, καυγαδάκια” είπε και τόνισε ότι χρειάζεται προσοχή.

"Το Σαββατοκύριακο γίνεται μία νέα Σελήνη στα ψάρια. Θα βρεθούν φάρμακα που θα θεραπεύουν ασθένειες και θα γίνει έλεγχος των υδάτινων πόρων” ανέφερε ακόμη η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

