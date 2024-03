Life

“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: Λασκαραίοι και Γερακάρηδες σε νέες κόντρες (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, “Η Μάγισσα”.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

“Η Μάγισσα” έρχεται στον ΑΝΤ1 τρεις φορές την εβδομάδα: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Λασκαραίοι και Γερακάρηδες ανάβουν το φυτίλι που θα τινάξει τα πάντα στον αέρα…

Ο Αντρέι είναι αποφασισμένος να πάρει την εξουσία στα χέρια του, ενώ ο Τζανής παλεύει για τη σωτηρία του, βάζοντας σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο. Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές αποκαλύψεις θα «γκρεμίσουν» τους δύο πύργους και θα φέρουν τη Θεοφανώ ένα βήμα πιο κοντά στην ηθική αυτουργό της δολοφονίας του βρέφους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 64

Ο Μάρκος υποψιάζεται πως ο Τζανής κρύβεται στον πύργο των Γερακάρηδων και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το επιβεβαιώσει. Οι έρευνές του θα στραφούν προς τον Μισέλ. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την πολυπόθητη πληροφορία;

Ο Αντρέι με τον Μπακού βρίσκουν καταφύγιο στον πύργο του Δραγουμάνου, ενώ η Θεοφανώ εξομολογείται στον Φρίξο τους φόβους της για τη Δαμιανή και προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι, που θα τους αποκαλύψει την ηθική αυτουργό της δολοφονίας του βρέφους.

Στον πύργο των Γερακάρηδων, θα γραφτεί η αρχή του τέλους για τους δυο αιώνιους εχθρούς της Μάνης…

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 65

Η εμφάνιση του Τζανή μπροστά στον Μάρκο και τον Μιχαήλ και η παραδοχή του πως βρήκε καταφύγιο στους Γερακάρηδες θα προκαλέσει σεισμό στους δυο πύργους, αλλά κι αποκαλύψεις που θα συγκλονίσουν τις δύο οικογένειες.

Η Θεοφανώ βεβαιώνεται για την ενοχή της Δαμιανής, τη στιγμή που ο Αντρέι μαζεύει άντρες και ξεκινάει για τον πύργο των Λασκαραίων με σκοπό να διεκδικήσει τη θέση του.

Ο Μάρκος δίνει διορία στους Γερακάρηδες να του παραδώσουν τον Τζανή κι εκείνος προτείνει στον Σπήλιο ένα παράτολμο σχέδιο για να σωθεί.

Το ίδιο βράδυ, ανάβει το φυτίλι που θα τινάξει τα πάντα στον αέρα…

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

