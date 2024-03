Κοινωνία

Δολοφονία - Άγιος Παντελεήμονας: οι έρευνες των αρχών και ο τρόμος των κατοίκων (βίντεο)

Καρέ-καρέ η δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο άνδρας στον Άγιο Παντελεήμονα. Τι λένε κάτοικοι της περιοχής για το περιστατικό.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ένας 35χρονος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό στο κεφάλι χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της δολοφονίας, με τον δράστη να πυροβολεί από κοντινή απόσταση το θύμα.

Λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ. Δεκάδες άτομα που έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, φτάνουν μέσω της οδού Ηπείρου σε πεζόδρομο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Δευτερόλεπτα αργότερα οπισθοχωρούν και το βάζουν στα πόδια καθώς τους κυνηγούν νεαροί από αντίπαλη ομάδα. Ένας άνδρας που φοράει μαύρο φούτερ και γκρι φόρμα στρέφει το δεξί του χέρι προς τα πίσω και χωρίς καν να σημαδεύει και πυροβολεί στο κεφάλι τον 35χρονο που έχει βγει να τον κυνηγήσει με ένα καδρόνι. Η στιγμή του πυροβολισμού καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.

Ο δράστης απομακρύνεται και όσοι έμειναν κοιτούν σαστισμένοι τον 35χρονο που είναι αναίσθητος στο πεζοδρόμιο. Ένας τον πλησιάζει και προσπαθεί να δει τι έχει.

Όπως είπε κάτοικος της περιοχής, "Ακούσαμε το θόρυβο από πιστόλι, τρέχανε οι άνθρωποι αλλά εδώ που είμαστε τέτοια πράγματα είναι συνηθισμένα. Δεν το είχαμε πάρει τόσο σοβαρά ότι έχει γίνει έξω".

Έντρομοι οι γείτονες καλούν το 100. Κάμερα κινητού τηλεφώνου καταγράφει την αναστάτωση που επικρατεί στην οδό Ηπείρου. Οι διασώστες έχουν βάλει σε φορείο το θύμα που κατάγεται από ασιατική χώρα για να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Εκεί όμως αφήνει την τελευταία του πνοή.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: "Τηλεφώνησα στην αστυνομία και στο ΕΚΑΒ για να έρθουν. Δεν μπορούσα να βγω στο δρόμο. Έτρεχαν όλοι και έφυγαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις".

Στην οδό Ηπείρου φτάνουν αστυνομικοί που ξεκινούν έρευνες στη γύρω περιοχή ωστόσο ο δολοφόνος έχει προλάβει να εξαφανιστεί. Το ίδιο και οι υπόλοιποι συνεργοί.

Οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών μέσα από βίντεο και μαρτυρίες επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της δολοφονίας.

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η επίθεση σχετίζεται με ξεκαθάρισμα διαφορών που σχετίζονται κυρίως με ναρκωτικά

Οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα βλέπουν πολλές φορές εδώ και χρόνια αιματηρά περιστατικά να συμβαίνουν στη γειτονιά τους.

Οι κάτοικοι περιγράφουν: " Όλο φασαρίες γίνονται, όλο τσακωμοί και εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορήσω έγώ".

Ληστείες, πυροβολισμοί και συμπλοκές ανάμεσα σε ομάδες ατόμων που εμπλέκονται σε ναρκωτικά και λαθρεμπόριο και προσπαθούν να επιβληθούν στην περιοχή αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας.

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής, "επικίνδυνα είναι εδώ. Μαζεύεται η σάρα και μάρα, δεν ξέρεις ποιόν έχει δίπλα σου".

Οι κάτοικοι ζητούν να αστυνομεύουν την περιοχή περισσότεροι ένστολοι.

