Απόλλων Πάτρας - Περιστέρι: Νίκη για την ομάδα του Σπανούλη

Πέρασε με νίκη από την Πάτρα και έμεινε τρίτο το Περιστέρι, κόντρα στον Απολλωνα.

Το Περιστέρι έφτασε άνετα στη νίκη, με 74-63, επί του ουραγού Απόλλωνα στην Πάτρα, για την 20ή αγωνιστική της Basket League και παρέμεινε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 13-7. Διψήφιοι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν οι Τόμπσον, Μήτρου-Λονγκ και Ρένφρο. Για τους Αχαιούς που υποχώρησαν στο 3-17 ο Κόλεμαν με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 27-34, 43-58, 63-74

Ο Απόλλων κατάφερε να προηγηθεί με 9-2 και 11-5, αλλά το Περιστέρι με λύσεις από τον Τόμπσον (δικό του σερί 7-0) προσπέρασε με 11-12. Ο Ρένφρο μπήκε στην... εξίσωση για τους «κυανοκίτρινους», αλλά οι Αχαιοί προηγήθηκαν με 21-18 στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου. Το ματς ήταν κλειστό και στο 2ο δεκάλεπτο. Οι Μήτρου-Λονγκ και Ρένφρο, όμως με επιθετικές πρωτοβουλίας οδήγησαν την ομάδα τους στο +7, 27-34, με την ολοκλήρωση του α΄ μέρους.

Το επιμέρους σκορ 16-24 στην 3η περίοδο έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων. Το Περιστέρι ξέφυγε με +13 (30-43), ο Απόλλωνα κυνηγούσε στο σκορ για να διαμορφώσει ο Τόμπσον το +17, για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο με σκορ 43-58. Στην 4η περίοδο, ο Ντάνγκουμπιτς βγήκε μπροστά και το Περιστέρι προσπέρασε με 55-72. Ο Κόλεμαν απάντησε με δικό του σερί 6-0 για τους γηπεδούχους για το 61-72 και ο Μπράουν διαμόρφωσε το τελικό 63-74.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Ζακεστίδης, Ζιώγας

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Γιώργος Χριστόπουλος): Κόλεμαν 16, Βησσαρίου 3, Γκιουζέλης, Πέρκινς 5, Μπράουν 8, Μπλέιλοκ 2, Όσμπορν 18 (2/3 τρίποντα, 5 κλεψίματα), Σαλούστρος, Μπλοντίν 11 (1), Καφεζάς, Καγιώνης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ, Ντάνγκουμπιτς 9 (1), Λοβ 5, Κασελάκης 3, Τόμπσον 14, Μήτρου-Λονγκ 11 (1), Ξανθόπουλος, Πουλιανίτης 6 (2), Ρένφρο 10, Ουίλιαμς 3, Χουγκάζ 9 (3), Ζούγρης 4

