Τέμπη: Καρέ καρέ η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης από κάμερα στις ράγες (βίντεο)

Το βιντεο ντοκουμέντο που ανέλυσαν οι εμπειρογνώμονες, είναι στα χέρια του ανακριτή.

Της Γεωργίας Λαγού

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα και να απομένουν λιγότερες από 24 ώρες για να καταθέσουν τα κόμματα τα πορίσματά τους από την εξεταστική επιτροπή για το δυστύχημα των Τεμπών στον Άρειο Πάγο, ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος προσήλθε ήδη στην Εισαγγελέα, επιρρίπτοντας ευθύνες σε επτά υπουργούς.

Την ίδια ώρα η συμπληρωματική τεχνική έκθεση που έχει στα χέρια του ο εφέτης ανακριτής Λάρισας, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, είναι αποκαλυπτική.

Ο χρόνος εκπνέει και σε λιγότερες από 24 ώρες αναμένεται να έχουν καταθέσει τα κόμματα τα πορισματά τους για την τραγωδία των τεμπών.

Στο πόρισμα του ΚΚΕ που κατατέθηκε πρώτο χθες γίνεται λόγος για ευθύνες 7 υπουργών από το 2009.

Προκύπτουν σαφέστατες ποινικές ευθύνες των αρμόδιων Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών της περιόδου 2009 – 2023 για το κακουργηματικό αδίκημα της δια παραλείψεως διατάραξης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.(…) Για όλους τους ως άνω υπουργούς, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για το κακουργηματικό αδίκημα της θανατηφόρου έκθεσης, ακριβώς επειδή ήταν σε γνώση τους, λόγω της θέσης και των σχετικών καθηκόντων του.

Στο πόρισμα του Περισσού τίθενται ερωτήματα και για την έκρηξη που προκλήθηκε από τη σύγκρουση των τρένων, σημείο με το οποίο καταπιάνεται κατά κύριο λόγο και η συμπληρωματική τεχνική έκθεση του ειδικού πραγματογνώμονα σε θέματα πυρκαγιάς Βασίλη Κοκοτσάκη ο οποίος για λογαριασμό των οικογενειών μελέτησε το τραγικό δυστύχημα.

Στην έκθεση γίνεται λόγος και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απομάκρυνση των πειστηρίων.

Προκύπτει σαφώς ότι αφενός η απομάκρυνση των βαγονιών συντριμμιών , πειστηρίων κλπ, ξεκίνησε παρουσία των πραγματογνωμόνων από την πρώτη μέρα(επίσημο έγγραφο Helenic Train) ,οι οποίοι δεν το απέτρεψαν και χωρίς να κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες επί του πεδίου , ουδέποτε δε έκαναν αυτοψία και έλεγχο στα αβλαβή βαγόνια που απομακρύνθηκαν στην Θεσσαλονίκη από την πρώτη μέρα χωρίς ασφαλώς τον δικό τους έλεγχο.

Νέα στοιχεία για τη μοιραία σύγκρουση

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, από την στιγμή της σύγκρουσης και της έκρηξης ανέλυσαν καρέ – καρέ με ειδικό λογισμικό ο πραγματογνώμονας σε συνεργασία με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χιούστον Μάνο Παπαδάκη. Στην έκθεση, μέσω ειδικών συστημάτων, αναλύεται η στιγμή της έκρηξης και της εκδήλωσης αμέσως μετά, της πυρκαγιάς. Οι δυο ειδικοί αναφέρουν ότι φαίνεται να υπάρχει νέφωση που εντοπίζεται πίσω από τις ηλεκτρομηχανές της εμπορικής αμαξοστοιχίας, κοντά στο τρίτο με τέταρτο βαγόνι. Αμέσως μετά την εκδήλωση της νέφωσης σημειώνεται έκρηξη.

Όσο το πτητικό νέφος αραίωνε λόγω καύσης , τόσο μειωνόταν η ένταση του ώσπου εξέλειπε, χωρίς να αποκλείεται αραιωμένα τμήματα του να επηρέασαν διασωθέντες, τόσο στην όσφρηση , όσο και στην αναπνοή, ακόμη όμως & να ανακατεύτηκαν με άλλους διαλύτες (νερό) και να επηρέασαν αρνητικά διά της επαφής όποιους ήλθαν άμεσα ή έμμεσα σε επαφή μαζί του. Δεν αποκλείεται όμως ως κοινοί διαλύτες να ανακατεύτηκαν και με άλλες ουσίες(έλαια) και να μετέβαλαν την σύσταση τους.

Οι εμπειρογνώμονες παραθέτουν στο πόρισμα και τις γενικές αναλύσεις από το χημείο του κράτους που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών, ώστε να δοθούν απαντήσεις για την έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που προκλήθηκε. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση το ξυλόλιο είναι το βασικό στοιχείο για την μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε, καθαρότητας μέχρι και 95%. με το ευρεθέν στα δείγματα ξυλόλιο με αναγνωριστικό κωδικό Cas 1330-20-7 καθαρότητας μέχρι 95%( και με πιθανή παρουσία και τουλολίου)

Κάνοντας την ανάλυση τα συντρίμμια των βαγονιών μέσα από φωτογραφίες, ο πραγματογνώμονας οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η εμπορική αμαξοστοιχία είχε 14 κι όχι 13 βαγόνια, όπως δηλώθηκε επισήμως.

Χθες, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος Κώστας Αγοραστός επισκέφθηκε την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγο για να διαβιβάσει το υπόμνημα με τις υπερασπιστικές του θέσεις, η κ. Αδειλίνη δεν έκανε δεκτή την πρόθεση του και τον παρέπεμψε στις δικαστικές αρχές της Λάρισας.

