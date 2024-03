Αθλητικά

Formula 1 - GP Σαουδικής Αραβίας: Δίχως αντίπαλο ο Φερστάπεν

Ανίκητος δείχνει από πολύ νωρίς ο Ολλανδός "πιλότος".

Από πολύ νωρίς ο Μαξ Φερστάπεν δείχνει ότι κι εφέτος θα είναι το απόλυτο φαβορίο για τον 4ο διαδοχικό τίτλο του στη Φόρμουλα Ένα. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, μετά το «ποδαρικό»... με το δεξί στο 2024 στο Μπαχρέιν, έκανε το 2Χ2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, περνώντας πρώτος την καρό σημαία και στο γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας.

Μάλιστα, η Red Bull έκανε το 1-2 και στο σημερινό αγώνα, καθώς ο Σέρχιο Πέρες τερμάτισε πίσω από τον Ολλανδό ομόσταυλό του, ενώ στο πόντιουμ ανέβηκε για πρώτη φορά εφέτος ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari.

Ο τρις κάτοχος του τίτλου με την επιτυχία του στον αγώνα της χώρας της Μέσης Ανατολής έφτασε τις 9 σερί νίκες στη Φόρμουλα Ένα. Ωστόσο, ο οδηγός που «έκλεψε την παράσταση» στον δεύτερο αγώνα της χρονιάς ήταν ο 18χρονος, Όλι Μπέρμαν, ο οποίος μόλις χθες (8/03) κλήθηκε ν΄ αντικαταστήσει τον Κάρλος Σάινθ στο κοκπιτ της Ferrari (σ.σ. o Ισπανός υπεβλήθη σε εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας).

Ο νεαρός Βρετανός, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 2, παρότι εκκίνησε από την 11η θέση αυτό δεν τον εμπόδισε να τερματίσει 7ος, αφήνοντας πίσω του, τους Λάντο Νόρις (McLaren) και Λιούις Χάμιλτον (Mercedes). Πίσω από την πρώτη τριάδα ακολούθησαν οι Πιάστρι, Αλόνσο, Ράσελ, Μπέρμαν, Νόρις, Χάμιλτον και Χούλκενμπεργκ.

Το επόμενο γκραν πρι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαρτίου στην Αυστραλία.

