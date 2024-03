Κόσμος

Νετανιάχου κατά Ερντογάν: Επίθεση με αναφορές σε Αρμενία και Κουρδιστάν

"Δε θα δεχτούμε κηρύγματα ηθικής από ηγέτη ο οποίος σφαγιάζει Κούρδους στη χώρα του", ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του αλλά και τη συνολική του στάση απέναντι στο ζήτημα της αναζωπύρωσης στη Μέση Ανατολή και τη Λωρίδα της Γάζας, εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης το Σάββατο ο πρωθυπουργός του εμπόλεμου Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε: «Το Ισραήλ, που τηρεί το διεθνές δίκαιο, απορρίπτει τα παράλογα κηρύγματα του Ταγίπ Ερντογάν περί ηθικής, ενός ηγέτη ο οποίος υποστηρίζει τους μαζικούς δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, σφαγιάζει Κούρδους στη χώρα του και διαγωνίζεται για το παγκόσμιο ρεκόρ, στην εξουδετέρωση και φυλάκιση αντιπάλων του καθεστώτος και δημοσιογράφων».

