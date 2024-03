ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ολυμπιακός: Ο “Θρύλος”... γεννήθηκε σαν σήμερα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός έχει γενέθλια και τόσο η ΠΑΕ όσο και ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάνουν αναδρομή στην ιστορία του Συλλόγου, αλλά και στις προοπτικές για το μέλλον.

-

Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει σήμερα 99 χρόνια ζωής και με την ευκαιρία, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, προχώρησε στην ακόλουθη... γενέθλια ανακοίνωση:

«Θρύλος, ετών 99!

Ο Ολυμπιακός γιορτάζει, καθώς συμπληρώνει 99 χρόνια ζωής!

10.03.2024

Ένα ακόμη… βήμα πιο κοντά στα 100 ο Ολυμπιακός, καθώς σήμερα συμπληρώνει 99 χρόνια ζωής!

99 χρόνια επιτυχιών και μεγάλων διακρίσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη! Χρόνια δύναμης, πάθους και υπερηφάνειας. Πριν από 99 χρόνια στην ιστορική ταβέρνα του Μοίρα πάρθηκε η μεγάλη απόφαση να ιδρυθεί ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

«Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλον “Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς” Σωµατείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωµατικής αγωγής παράτη νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής», αναφέρεται στο πρώτο καταστατικό του συλλόγου.

Δεν πέρασαν παρά ελάχιστα χρόνια μέχρι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να φτάσει στην κορυφή και να γίνει ο μεγαλύτερος και πολυπληθέστερος Σύλλογος της χώρας, έχοντας ως έμβλημα τον Δαφνοστεφανωµένο Έφηβο, ο οποίος αισθάνεται περήφανος με τη γιγάντωση της ομάδας και τις επιτυχίες που έχει ζήσει ο Θρύλος.

99 χρόνια γεμάτα επιτυχίες

Σαν σήμερα, 10 Μαρτίου του 1925, ιδρύθηκε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και έχει μετατραπεί στον Θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου και γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού, έχοντας κατακτήσει στο ποδόσφαιρο 47 Πρωταθλήματα Ελλάδας, 28 Κύπελλα, 4 Σούπερ Καπ και 1 Βαλκανικό Κύπελλο. Και φυσικά αποτελεί την ομάδα με τους περισσότερους εγχώριους τίτλους στο ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει ζήσει μεγάλες νίκες και προκρίσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που έχει λάβει μέρος όλα αυτά τα χρόνια και έχει καταφέρει να βρίσκεται ψηλά και στην εκτίμηση όλη της Ευρώπης.

Τι σημαίνει το κόκκινο και το άσπρο

Τα χρώματα του Συλλόγου ήταν, σύμφωνα με μαρτυρίες των ιστορικών εκείνων ημερών, ιδέα του Γιάννη Ανδριανόπουλου. Το κόκκινο, το οποίο συμβολίζει το πάθος για τη νίκη, αλλά και το λευκό, το οποίο συμβολίζει την αγνότητα και την ευγενή άμιλλα. Έτσι δημιουργήθηκε και η πρώτη φανέλα του Θρύλου, η ερυθρόλευκη φανέλα, με την οποία ο Σύλλογος έχει καταγράψει στην ιστορία του αμέτρητες επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τα 33 ιδρυτικά μέλη του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ήταν οι Γιάννης Ανδριανόπουλος, Γιώργος Ανδριανόπουλος, Ντίνος Ανδριανόπουλος, Βασίλης Ανδριανόπουλος, Μιχάλης Μανούσκος, Νότης Καμπέρος, Κώστας Κλειδουχάκης, Δημήτρης Ανδρόνικος, Νίκος Ανδρόνικος, Δημήτρης Αυδής, Νίκος Βλάσσης, Στέφανος Εμμανουήλ, Νίκος Ζαχαρίας, Θανάσης Καλλίτσης, Νίκος Καλούδης, Ντίνος Καλούδης, Όθων Κόκκινος, Τριαντάφυλλος Κρέμος, Παναγιώτης Κωστάλας, Παναγιώτης Λαγουμιτζής, Ανδρέας Λουκάκης, Σπύρος Λουκάκης, Γιάννης Λουλουδάκης, Βαγγέλης Μαγκόπουλος, Σταύρος Μαραγκουδάκης, Γρηγόρης Ντούφας, Θόδωρος Ορλώφ, Φώτης Πρωτοψάλτης, Γιάννης Συμιγδαλάς, Νίκος Συμιγδαλάς, Χρήστος Τζουμερικιώτης, Βρασίδας Τρουποσκιάδης και Σπύρος Ψαλλιδάς.

Ο πρώτος ύμνος του Θρύλου

Κάθε αντίπαλος του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ήξερε τι τον περιμένει όποτε αγωνιζόταν με τους «ερυθρόλευκους». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στο πρώτο πρωτάθλημα Εθνικής Κατηγορίας της περιόδου 1930-31 ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατέγραψε ανεπανάληπτους θριάμβους μέσα στο Ποδηλατοδρόμιο, αλλά και στα άλλα γήπεδα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Με 3-1 έχασαν σχεδόν όλοι μέσα στο Ποδηλατοδρόμιο! Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Απόλλωνας, Ηρακλής και ΠΑΟΚ. Μοναδική εξαίρεση ο Εθνικός, ο οποίος ηττήθηκε με 4-1!

Όλα αυτά, τα σπουδαία κατορθώματα αποτέλεσαν τεράστια πηγή έμπνευσης για τον Μίμη Ξ. Βασιλειάδη, ο οποίος έγραψε τους στίχους και τον Γιάγκο Ε. Λαουτάρη που συνέθεσε την μουσική του πρώτου ύμνου του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας! «Ένα, δύο, τρία γκολ, παντού πανικός! Θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός!». Ένας ύμνος που τον τραγουδούσαν οι παίκτες και οι φίλαθλοι με σφιγμένες γροθιές και δάκρυα στα μάτια! Ένας ύμνος που συγκινούσε, συγκλόνιζε και ηλέκτριζε ολόκληρη την Ελλάδα. Αντηχούσε και αντιλαλούσε σε όλο τον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά οι στίχοι του πρώτου ύμνου του Ολυμπιακού:

Φευγάτε από μπρος

Φευγάτε από μπρος

Στο γήπεδο μπαίνει ο Ολυμπιακός

Φτερά στα πόδια, καρδιά μες στα στήθια,

που ‘δωσαν θρίαμβους σαν παραμύθια,

παίζουν με τέχνη, ατρόμητοι λύκοι,

και τα φτερά της ξανοίγει η Νίκη.

Πασάρει ο ένας, ο άλλος σουτάρει,

ο εχθρός τα χάνει, σωστός πανικός,

αυτός προσέχει, εκείνος μαρκάρει,

θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός.

Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.

Παλληκάρια διαλεχτά, της Νίκης παιδιά,

δύναμη, τέχνη, ατσάλι, καρδιά,

ένα, δύο, τρία γκολ, παντού πανικός,

θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός.

Ο ύμνος του «σήμερα»

Ο δεύτερος ύμνος του Θρύλου μας, τον οποίο γνωρίζουν σήμερα όλοι, γράφτηκε το 1980 από τους Σπύρο Βαλσαμάκη και Κωνσταντίνο Κιλιμάντζο και τον ερμήνευσε ο Χρήστος Βολιώτης. Εκατομμύρια φίλαθλοι του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας τον έχουν τραγουδήσει σε όλο τον κόσμο, είτε για να πανηγυρίσουν κάποιο ερυθρόλευκο γκολ, ή απλά για τα δοξάσουν και να τιμήσουν τον Θρύλο!

Οι στίχοι του, μιλούν στην καρδιά του κάθε φιλάθλου του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, καθώς ενώνουν την παλιά με τη νέα εποχή της ομάδας μας, το ένδοξο παρελθόν με τις τεράστιες επιτυχίες και νίκες, με το λαμπρό μέλλον που ακολουθεί, περηφάνιας και δόξας!

Ο νέος ύμνος συναρπάζει τους απανταχού φιλάθλους, που καταλαβαίνουν τα ιδεώδη και την ιστορία που κουβαλάει αυτός ο τεράστιος σύλλογος. Μίλα για την δυναμική της ομάδας, την αποφασιστικότητα που βγάζει μέσα στο γήπεδο, τους μεγάλους αγώνες που έχει δώσει όπου και αν αγωνίζεται και φυσικά την αιωνία δύναμη του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, τον πύρινο κόσμο του «που δε λυγά ποτέ…».

Ο «δαφνοστεφανωμένος» του ελληνικού αθλητισμού σημαίνει θέληση και πάνω από όλα πρεσβεύει το ευ αγωνίζεσθαι. Ολυμπιακός σημαίνει να αγωνίζεσαι και να παλεύεις πάντα για τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Τα λόγια και η μουσική του ύμνου μας, θα είναι για πάντα χαραγμένα στο μυαλό κάθε φιλάθλου που αγαπάει τον Θρύλο, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται!

Θρύλε των γηπέδων Ολυμπιακέ

δαφνοστεφανωμένε μεγάλε και τρανέ

έχεις δύναμή σου Ολυμπιακέ,

τον πύρινό σου κόσμο που δε λυγά ποτέ.

Ολυμπί Ολυμπί Ολυμπιακέ

ομάδα ομαδάρα μου,

μεγάλη μου αγάπη,

Ολυμπιακάρα μου.

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ

χιλιοτραγουδισμένε, στον κόσμο ξακουστέ.

Τρέμουν στ’ άκουσμά σου Ολυμπιακέ

κι ακόμα σε θυμούνται η Σάντος κι ο Πελέ.

Ολυμπί Ολυμπί Ολυμπιακέ

ομάδα ομαδάρα μου,

μεγάλη μου αγάπη,

Ολυμπιακάρα μου.

Η γιγάντωση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Από το 2010 στο τιμόνι του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ βρίσκεται ο ηγέτης της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, και σε αυτά τα χρόνια παρουσίας του ο Θρύλος έχει γιγαντωθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έραψε τέσσερα αστέρια στην ποδοσφαιρική φανέλα και το καθένα απ’ αυτά αναδεικνύει τα δεκάδες πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει στην ιστορία της η ομάδα, έχοντας πλέον 47 πρωταθλήματα Ελλάδας, εκ των οποίων τα 10 έχουν κατακτηθεί υπό την καθοδήγηση του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Παράλληλα, η ομάδα έχει φτάσει τα 28 κύπελλα, έχει πραγματοποιήσει στην ιστορία της 18 νταμπλ και επίσης έχει καταφέρει σε αυτά τα 13 χρόνια να σπάσει διάφορα ρεκόρ, μεταξύ αυτών και ρεκόρ νικών στην Ευρώπη.

Νίκες στις μεγαλύτερες διοργανώσεις της Ευρώπης απέναντι σε μεγαθήρια, όπως οι Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και πρόκριση στους «16» του Europa League επί της Άρσεναλ μέσα στο Λονδίνο, σε μία ιστορική βραδιά για τον Θρύλο!

Επιπλέον, υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατάφερε να φτάσει στην υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει στην ιστορία του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην 21η θέση»!

Στο μήνυμά του, ο Προέδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρει τα εξής:

«Ο Θρύλος του Ελληνικού αθλητισμού γιορτάζει σήμερα τα 99 χρόνια της ασύγκριτης Ιστορίας του. Ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος, αιώνιο σύμβολο της Νίκης και της Δόξας ταξίδεψε και ταξιδεύει γενιές φιλάθλων στο μεγαλείο του.

Σε αυτό το μεγαλείο θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε όλοι μας, χωρίς να υπολογίζουμε κούραση και θυσίες. Για να κυματίζει η ερυθρόλευκη σημαία στις υψηλότερες κορυφές του κόσμου. Για να συνεχίσει να μεγαλώνει η αγκαλιά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στους συνανθρώπους μας που τον χρειάζονται. Χρόνια Πολλά μεγάλη μας αγάπη! Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!»

Ειδήσεις σήμερα

Ινδία: Διπλή μεταμόσχευση χεριών γυναίκας σε άνδρα

Ακρίτα για Κασσελάκη: Αν ζητήσουν να παραιτηθώ για να μπει στην Βουλή… θα τους “απαντήσω” (βίντεο)

Τέξας: Γορίλας επιτέθηκε σε φύλακες ζωολογικού κήπου (βίντεο)