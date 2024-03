Life

Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη φωτογραφία μετά την επέμβαση (εικόνες)

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε ανάρτηση μιας φωτογραφίας με τα παιδιά της, στην πρώτη "εμφάνιση" της στα social media μετά από την περιπέτεια με την υγεία της.

-

Σχεδόν δύο μήνες μετά την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν είχε κάνει σχεδόν καμία δημόσια εμφάνιση, το παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρώτη επίσημη φωτογραφία της πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον, η οποία ευχαριστεί τους Βρετανούς για τη συμπαράστασή τους.

Καθισμένη σε μια καρέκλα στον κήπο και φορώντας τζιν παντελόνι, ένα πουλόβερ και ένα σκούρο σακάκι, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίζεται χαμογελαστή, περιστοιχισμένη από τα τρία παιδιά της, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις.

Τη φωτογραφία τράβηξε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, σύμφωνα με τη λεζάντα που τη συνοδεύει.

«Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας και τη συνεχή στήριξή σας τους τελευταίους δύο μήνες. Εύχομαι σε ολόκληρο τον κόσμο μια χαρούμενη γιορτή της Μητέρας», η οποία γιορτάζεται σήμερα στη Βρετανία, αναφέρεται σε ένα σύντομο μήνυμα, το οποίο υπογράφει με το γράμμα «C» (Catherine- «Κ»- Κάθριν).

Σε ένα δελτίο τύπου, το παλάτι διευκρινίζει πως η φωτογραφία τραβήχτηκε «στο Ουίνδσορ νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα» κι ενώ η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας ήταν στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, παρουσία της βασιλικής οικογένειας, στο Σάντρινγκχαμ.

Αυτή η οικογενειακή φωτογραφία είναι η πρώτη επίσημη φωτογραφία της Κέιτ, την οποία δημοσίευσε η βασιλική οικογένεια μετά τη νοσηλεία της στις 16 Ιανουαρίου για μια επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, η αιτία της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί.

Το παλάτι του Κένσινγκτον είχε τότε γνωστοποιήσει πως η πριγκίπισσα δεν θα επέστρεφε στις επίσημες υποχρεώσεις της πριν από το Πάσχα και εκείνη δεν είχε εμφανιστεί σχεδόν καθόλου δημοσίως, πυροδοτώντας εικασίες και ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Μονάχα μία φωτογραφία είχε διαρρεύσει, στις αρχές Μαρτίου, σε εξειδικευμένα σε διάσημους αμερικανικά ΜΜΕ: ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο της Κέιτ, με μαύρα γυαλιά ηλίου να κάθεται στη θέση του συνοδηγού σε ένα όχημα που οδηγούσε η μητέρα της.

Ο βρετανικός Τύπος, που λατρεύει την πριγκίπισσα της Ουαλίας και το ζευγάρι που αποτελούν μαζί με τον Ουίλιαμ, δεν δημοσίευσε τη φωτογραφία, καθώς το παλάτι του Κένσινγκτον είχε ζητήσει να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή τους κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής τους.

Όμως, ακόμα και οι πανίσχυρες βρετανικές ταμπλόιντ επισήμαναν προσφάτως την έλλειψη διαφάνειας γύρω από την κατάσταση της υγείας της Κέιτ, την ίδια στιγμή που ο βασιλιάς Κάρολος παραδέχθηκε δημοσίως ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.





