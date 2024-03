Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: σωφρονιστικός υπάλληλος έκρυβε ναρκωτικά και κινητά σε... κατσαρόλα (εικόνες)

Πώς πιάστηκε ο σωφρονιστικός υπάλληλος που προσπάθησε να περάσει ναρκωτικώ και κινητά στις φυλακές.

Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σωφρονιστικός υπάλληλος, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την υπηρεσιακή του ιδιότητα, αποπειράθηκε να περάσει μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, ακατέργαστη κάνναβη και κινητά τηλέφωνα, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση τους.

Επιπλέον, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από πληροφορίες για επικείμενη εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στις φυλακές, μέσω υπηρεσιακού φορτηγού μεταφοράς τροφίμων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη χρήση ειδικών συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε μέσα στο υπηρεσιακό φορτηγό μια μαγειρική κατσαρόλα με διπλό πάτο που περιείχε:

6 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη καθαρού συνολικού βάρους 557 γραμμαρίων,

9 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

10 αντάπτορες φόρτισης και

17 καλώδια φόρτισης κινητών τηλεφώνων.

Σε έρευνες που έγιναν στη συνέχεια στο σπίτι του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδας και σιδερογροθιά.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

