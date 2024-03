Αθλητικά

Indian Wells - Τσιτσιπάς: θριαμβευτική νίκη και πρόκριση

Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά που πήρε το "εισιτήριο" για τους "16".

Στους «16» του Indian Wells προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και εντυπωσιάζει μέχρι στιγμής με τις εμφανίσεις του στο Indian Wells. Μετά τον Πούιγ, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας “καθάρισε” με συνοπτικές διαδικασίες (6-3, 6-3) και τον Αμερικανό Φράνσις Τιάφο για να πάρει το εισιτήριο για τους “16” της διοργάνωσης.

