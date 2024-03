Αθλητικά

Λαμία - ΑΕΚ: Προσαγωγές 40 φιλάθλων που άναψαν πυρσούς σε ταράτσες (εικόνες)

Δεκάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ, προσήχθησαν ενώ ήταν κεκλεισμένων των θυρών ο αγώνας...

Η ΑΕΚ πέρασε θριαμβευτικά από το «Αθανάσιος Διάκος» επικρατώντας 4-0 της Λαμίας στην πρεμιέρα των playoffs της Super League.

Με απόφαση της ΔΕΑΒ το συγκεκριμένο παιχνίδι διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ενώ είναι γνωστό πως απαγορεύονται οι μετακινήσεις οπαδών.

Ορισμένοι φίλοι της ΑΕΚ παρακολουθήσαν το παιχνίδι από ταράτσες σπιτιών, ωστόσο μετά το ματς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές περίπου 40 φιλάθλων, επειδή άναψαν δύο πυρσούς.

Πηγή: lamiafm1.gr

