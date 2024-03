Πολιτική

Θεσσαλονικη: Η επίθεση στον Κασσελάκη και η στήριξη των κομμάτων (βίντεο)

Τη στήριξή τους στον Στέφανο Κασσελάκη δήλωσαν τα υπόλοιπα κόμματα, μετά την επίθεση που δέχτηκε στη Θεσσαλονίκη.

Θύμα λεκτικής επιθεσης έγινε ο Στέφανος Κασσελάκης, στη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για τη στήριξη των δύο τρανς ατόμων που δέχτηκαν βίαιη επίθεση από ομάδα ατόμων.

Συγκεκριμένα, κουκουλοφόροι που συμμετείχαν στη συγκέντρωση κατά της ομοφοβικής επίθεσης εναντίον δύο queer ατόμων χθες στη Θεσσαλονίκη, αποδοκίμασαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Στεφάνου Κασσελάκη, την ώρα που έφτασε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στον κινηματογράφο “Ολύμπιον”. Του φώναξαν “σκουπίδι” και τον αποκάλεσαν καταπιεστή.

Λίγα λεπτά αργότερα, η ίδια ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε εναντίον του αστυνομικού που βρισκόταν στην είσοδο του κινηματογράφου. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών τον χτύπησε στο πρόσωπο με το κράνος που κρατούσε.

Οι κουκουλοφόροι κατάφεραν να αρπάξουν το πηλήκιο του αστυνομικού. Στο “Ολύμπιον” έσπευσε όχημα ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στον αστυνομικό. Ο τραυματίας αστυνομικός θα μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο 424 ΓΣΝΕ.

Άμεση ήταν η αντίφδραση των κομμάτων, που δήλωσαν τη στήριξή τους στον Στέφανο Κασσελάκη.

Ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

"Εκφράζουμε την αυτονόητη και κατηγορηματική καταδίκη μας για την φραστική επίθεση που δέχθηκε απόψε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, καθώς και για τον τραυματισμό αστυνομικού. Οι ροπαλοφόροι και οι κουκουλοφόροι δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία".

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με ανάρτησή του, αναφέρθηκε στο περιστατικό.

Αναλυτικά αναφέρει:

"Τα αποψινά επεισόδια κουκουλοφόρων κατά διαδηλωτών και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Κασσελάκη, που έρχονται σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης σε δυο πολίτες για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, είναι απολύτως καταδικαστέα.

Πρωτίστως, όμως, είναι ανησυχητική η επανάληψη ακραία βίαιων και μισαλλόδοξων συμπεριφορών.

Η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαρέγκλιτες δημοκρατικές αρχές."

