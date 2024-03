Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ: Επτά νέα Κέντρα Υγείας ιδρύονται, συνεργαζόμενα με Πανεπιστήμια

Τι ειδικότητας καθηγητές θα τα εποπτεύουν. Σε ποιες πόλεις της Ελλάδας θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Υγείας.

Συνδεδεμένα με τις Ιατρικές Σχολές θα είναι τα Επτά Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας τα οποία αναμένεται να ιδρυθούν το επόμενο διάστημα στη χώρα μας, για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των νέων γιατρών στην προληπτική ιατρική.

Παράλληλα, με τη στρατηγική αυτή, αναμένεται να ενισχυθεί και ο αριθμός των Παθολόγων και Γενικών Ιατρών στη χώρα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Όπως ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας τα πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας θα είναι επτά: στην Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Πάτρα, το Ηράκλειο και στην Αθήνα. Ενδέχεται ο αριθμός τους να αυξηθεί σε οκτώ, καθώς είναι πιθανό να λειτουργήσουν δύο πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας στην Αττική.

Σε κάθε πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας θα προβλέπονται 4 θέσεις ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού), εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου θα είναι πέντε οι θέσεις. Έμφαση δίνεται στην προληπτική ιατρική με τη διάρθρωση να έχει ως εξής:

1 Παθολόγος/Γενικός ιατρός με εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική (υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής)

1-2 Παθολόγοι/Γενικοί Ιατροί με μετεκπαίδευση στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων με έμφαση στη δυσλιπιδαιμία

1 Παιδίατρος με εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη και την παιδική παχυσαρκία

1 Ψυχολόγος στο αντικείμενο της ψυχολογίας της υγείας ή ελλείψει αυτού στην προαγωγή της υγείας.

