Μη Κρατικά Πανεπιστήμια – Πιερρακάκης: Μόνο στην Ελλάδα και την Κούβα απαγορευόταν

Η αποκάλυψη για τη «θητεία» του ως κριτικός κινηματογράφου και τα σχόλια του για την απονομή των βραβείων Όσκαρ.

Ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», με την ευκαιρία της απονομής των Όσκαρ και της μεγάλης επιτυχίας του Γιώργου Λάνθιμου με το “Poor Things”, που κατέκτησε 4 Όσκαρ, αποκάλυψε ότι στα μαθητικά του χρόνια έγραφε ως κριτικός κινηματογράφου.

«Ο Λάνθιμος είναι σπουδαίος σκηνοθέτης και δικαίως κατέκτησε τα Όσκαρ, αν και απέναντι του είχε μιας από τις καλύτερες ταινίες των τελευταίων ετών, το “Οπενχάιμερ”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά το θέμα των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων και το νομοσχέδιο που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή, ο κ. Πιερρακάκης παρατήρησε ότι η Ελλάδα και η Κούβα, ήταν τα μοναδικά κράτη που δεν επιτρεπόταν η ίδρυση Μη Κρατικών Πανεπιστημίων και συμπλήρωσε πως ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και σύντομα θα υπάρχουν ανακοινώσεις.

«Η πλειοψηφία των ρυθμίσεων που περιείχε το νομοσχέδιο αφορά την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων. Για παράδειγμα αυξάνεται η χρηματοδότηση τους και διπλασιάζονται οι ποιητικές εστίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο Υπουργός Παιδείας, επεσήμανε αναφερόμενο στο θέμα της βίας ανηλίκων και την έξαρση της και στα σχολεία, είπε ότι επίκειται να ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια για την καταπολέμηση της.

Τέλος αναφερόμενος στα επεισόδια μέσα και έξω από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η Αστυνομία δεν μένει πλέον απλός παρατηρητής και επεμβαίνει όταν χρειάζεται.

