Μητσοτάκης - Θεσσαλία: Αυτή είναι η ατζέντα με τα αιτήματα των αγροτών (εικόνες)

Με ποια ζητούμενα πάνε οι πληγέντες παραγωγοί της Θεσσαλίας στην επίσημη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό.

Συνάντηση με τους εκπροσώπους θεσμικών φορέων της Θεσσαλίας και ειδικά των αγροτών, πρόκειται να έχει ο πρωθυπουργός στις 11.00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι θα φέρουν τα παρακάτω 8 κύρια ζητήματα:

Παράλληλα οι αγρότες αναμένεται να ξαναθέσουν επί τάπητος – με άγνωστο όμως αποτέλεσμα – τα αιτήματά τους τα οποία είχαν υποβάλει και στη συνάντηση του Φεβρουαρίου:

