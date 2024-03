Life

“Ψυχοκόρες“: Sneak preview από το διπλό επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δραματική υπερπαραγωγή εποχής, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, και αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια.

-

Οι «Ψυχοκο?ρες», η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, έρχονται την Τετάρτη 13 Μαρτίου στις 21:00, με δύο νέα επεισόδια.

Οι συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς ρίχνουν φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνουν το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

Επεισόδιο 3 – «Οι μάσκες πέφτουν»

Η Μαρίκα και η Δεσποινιώ μαθαίνουν το πρωτόκολλο του νοικοκυριού από την Αρχοντούλα, την οικονόμο, και την παλιά ψυχοκόρη, Όλγα. Σύντομα, η Μαρίκα βλέπει τη σκληρή πλευρά της Νέλλας, που γίνεται σαδιστική όταν η απόπειρα της Μαρίκας να μάθει νέα για τις αδερφές της αποτυγχάνει. Η Μάγια βάζει προσωπικό στοίχημα τη μόρφωση της Βασιλικής, καθώς αυτό φαίνεται να της ανοίγει την πόρτα της πολιτικής ως εκπρόσωπο του γυναικείου κινήματος, με τον σύζυγό της Παύλο να είναι καυστικά επικριτικός, τόσο απέναντι στη Μάγια όσο και στη Βασιλική. Η Φρόσω, μετά και την ευλογία του παπά, δέχεται την επίσκεψη του Νάτση στο δωμάτιό της..

Επεισόδιο 4 – «Επιβίωση»

Μετά την προδοσία της Όλγας, η Μαρίκα τιμωρείται σκληρά από τη Νέλλα. Ο Κοσμάς Κοτρώτσης γοητεύεται από την ομορφιά της Δεσποινιώς και η σύζυγός του θορυβείται. Η Φρόσω προσπαθεί να γιατρέψει το τραυματισμένο της σώμα και να συνέλθει από τη συνειδητοποίηση ότι όλα γίνονται εν γνώσει της Ευανθίας. Οι επισκέψεις του Νάτση στο δωμάτιό της συνεχίζονται. Η Βασιλική, με απόφαση της Μάγιας, ξεκινά μαθήματα για να γίνει το πρόσωπο της Νέας Γυναίκας, προκαλώντας την οργή του Παύλου. Ο γιος του Παύλου και της Μάγιας, Ερμής, καταλαβαίνει το μυστικό της Βασιλικής.

Trailer

#Psyxokores

Facebook

@psyxokores.ant1tv

Instagram

@psyxokores

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική Σταμάτης Σταματάκης

Concept Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής Feelgood Productions

Δείτε όλα τα επεισόδια της συγκλονιστικής ιστορίας των «Ψυχοκορών» στο ΑΝΤ1+.

Ειδήσεις σήμερα:

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια – Πιερρακάκης: Μόνο στην Ελλάδα και την Κούβα απαγορευόταν

Όσκαρ 2024 – Λάνθιμος: Το “Poor Things” πήρε 4 βραβεία!

Καλλιθέα: Έκρηξη βόμβας σε κατάστημα