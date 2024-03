Κόσμος

Πεσκόφ για ρεπορτάζ CNN: Δεν νομίζω ότι αξίζει οποιοδήποτε σχόλιο

Το CNN ανέφερε πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανησυχούσε για το ενδεχόμενο η Ρωσία να χρησιμοποιήσει ένα τακτικό πυρηνικό όπλο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει σήμερα ρεπορτάζ του CNN, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν να προετοιμάζονται επιμελώς στα τέλη του 2022 για ενδεχόμενο πλήγμα της Ρωσίας στην Ουκρανία με πυρηνικό όπλο.

Το CNN ανέφερε προχθές, Σάββατο, πως η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανησυχούσε συγκεκριμένα για το ενδεχόμενο η Ρωσία να χρησιμοποιήσει ένα τακτικό πυρηνικό όπλο πεδίου μάχης στην Ουκρανία.

Το CNN μετέδωσε πως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έλαβαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπήρξαν επικοινωνίες το 2022 μεταξύ Ρώσων αξιωματούχων που συζητούσαν αναλυτικά ένα πυρηνικό πλήγμα.

«Πρόκειται για το είδος της εικασίας που δημοσιεύεται σε διάφορες εφημερίδες», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. «Δεν νομίζω ότι αξίζει οποιοδήποτε σχόλιο».

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης πως είδε τις παρατηρήσεις του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα δώσει χρήματα προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία να πολεμήσει τη Ρωσία, αν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει τίποτα να προσθέσει.

«Τις είδαμε, αλλά δεν έχουμε τίποτα να πούμε, από τη στιγμή που δεν δίνονται λεπτομέρειες εκεί και δεν είναι σαφές τι είδους σχέδιο μπορεί να είναι αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να πούμε κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή».

Ο Ορμπάν έκανε τις παρατηρήσεις αυτές αφού συναντήθηκε με τον Τραμπ στη Φλόριντα την περασμένη Παρασκευή.

Η έκκληση του πάπα Φραγκίσκου για συνομιλίες προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι αρκετά κατανοητή και η Ρωσία είναι έτοιμη να συμμετάσχει, όμως το Κίεβο έχει απορρίψει τις συνομιλίες λόγω της λανθασμένης άποψής του ότι η Δύση μπορεί να νικήσει τη Ρωσία, είπε ακόμη το Κρεμλίνο.

Ο πάπας Φραγκίσκος είπε πως η Ουκρανία θα πρέπει να έχει αυτό που αποκάλεσε το θάρρος της "λευκής σημαίας" προκειμένου να διαπραγματευθεί ένα τέλος σε μια σύγκρουση που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

«Είναι αρκετά κατανοητό πως (ο πάπας) μίλησε υπέρ των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τις παρατηρήσεις του ποντίφικα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει μιλήσει κατ΄επανάληψη για την προθυμία και ανοιχτή στάση της Ρωσίας απέναντι σε συνομιλίες, όμως η Ουκρανία έχει απορρίψει αυτές τις προτάσεις.

«Δυστυχώς, τόσο οι δηλώσεις του πάπα όσο και οι επανειλημμένες δηλώσεις άλλων πλευρών, περιλαμβανομένης της δικής μας, έχουν λάβει πρόσφατα σκληρές αρνήσεις», είπε.

Ο Πεσκόφ είπε πως η κατάσταση στο πεδίο της μάχης δείχνει πως οι ελπίδες της Δύσης ότι θα προκαλέσει "στρατηγική ήττα" στη Ρωσία είναι λανθασμένες.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρανόηση, το μεγαλύτερο λάθος, και η πορεία των γεγονότων, κυρίως στο πεδίο της μάχης, είναι η πιο σαφής απόδειξη αυτού», είπε.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν από καιρό πληροφορίες για παρουσία συμβούλων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, σχολιάζοντας πληροφορίες πολωνικών ΜΜΕ σύμφωνα με τα οποία στρατιώτες του ΝΑΤΟ βρίσκονται στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει δημοσίευμα εφημερίδας σύμφωνα με το οποίο ο Νικολάι Γεβμένοφ, ο αρχηγός του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, έχει αντικατασταθεί, λέγοντας πως δεν σχολιάζει διατάγματα που είναι απόρρητα.

Η εφημερίδα Izvestia ανέφερε πως ο Αλεξάντερ Μοϊσέγεφ, που ήταν προηγουμένως διοικητής του Βόρειου Στόλου της Ρωσίας, διορίσθηκε ως ασκών χρέη αρχηγού του ΠΝ.

