Εξεταστική για Τέμπη - Ανδρουλάκης: Το πόρισμα της ΝΔ είναι μνημείο ντροπής και προσβολής του ελληνικού λαού

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στη ΝΔ σχετικά με το πόρισμα που κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για το δυστύχημα των Τεμπών. Η απάντηση της ΝΔ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής , Νίκος Ανδρουλάκης, κατέκρινε το πόρισμα της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή για τη τραγωδία των Τεμπών ως «μνημείο ντροπής και προσβολής του ελληνικού λαού».

«Σήμερα ολοκληρώνονται τυπικά οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, μιας επιτροπής που από την αρχή η κυβερνητική πλειοψηφία έκανε σαφές ότι στόχος της δεν ήταν η αποκάλυψη της αλήθειας για το έγκλημα των Τεμπών, αλλά η συγκάλυψη των ευθυνών των υπουργών της και των "γαλάζιων παιδιών" του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Το πόρισμα, που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, είναι μνημείο ντροπής και προσβολής του ελληνικού λαού», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης σε δήλωσή του.

Προσέθεσε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επανέλαβε αυτό που είχαν επισημάνει όλοι οι ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων και των εμπειρογνωμόνων που διόρισε η ίδια η κυβέρνηση και είχαμε υπογραμμίσει από την αρχή: Αν η σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση είχε ολοκληρωθεί στην ώρα της το 2016, οι 57 συνάνθρωποί μας δεν θα είχαν χάσει τη ζωή τους. Για τον κ. Μητσοτάκη, όμως, όλα ήταν ένα ανθρώπινο λάθος, η κακιά στιγμή».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ από την αρχή με καθαρό τρόπο ζήτησε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση του πορίσματος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για να πέσει φως στις εγκληματικές ευθύνες» και τόνισε: «Αυτόν τον αγώνα δεν θα τον σταματήσουμε. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες του κράτους ώστε να έχει τα αντανακλαστικά να ερευνά, να εντοπίζει, να τιμωρεί και τελικά να διορθώνεται. Το έχουμε χρέος στην μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας και στις οικογένειές τους, που ανεβαίνουν έναν Γολγοθά».

Η Νέα Δημοκρατία απάντησε στην κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας του να «αφήσει στην άκρη τον λαϊκισμό και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και δημοκρατική συνείδηση τις θεσμικές διαδικασίες, μακριά από υποκριτικές συμπεριφορές».

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Επιμένει στην ανεύθυνη και ατεκμηρίωτη κριτική ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Αρχικά, το κόμμα του αντί να συντάξει ολοκληρωμένο πόρισμα αξιοποιώντας μαρτυρίες και έγγραφα για τα αίτια του δυστυχήματος των Τεμπών, επέλεξε να προχωρήσει σε μια σύντομη ανακοίνωση και στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρεί να ασκήσει κριτική στην κυβερνητική πλειοψηφία με ύβρεις και χαρακτηρισμούς.

Δεν θα τον ακολουθήσουμε. Η διερεύνηση της αλήθειας δεν αποτελεί πεδίο αντιπολιτευτικής κριτικής και δεν εξυπηρετείται με μικροκομματικές φωτοβολίδες και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Καλούμε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να αφήσει στην άκρη τον λαϊκισμό και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και δημοκρατική συνείδηση τις θεσμικές διαδικασίες, μακριά από υποκριτικές συμπεριφορές».

