Κοινωνία

Παλαιοχριστιανοί: Το “έσκασε” ο 15χρονος από την δομή φιλοξενίας - Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως κατάφερε να διαφύγει ο ανήλικος γιος της οικογένειας των "παλαιοχριστιανών". Το ραντεβού με τον πατέρα του και οι χειροπέδες στην κοινωνική λειτουργό.

-

Οι Αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τον 15χρονο γιο της οικογένειας των «παλαιοχριστιανών», που έφυγε από την κοινωνική δομή όπου φιλοξενούνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 15χρονος, ο οποίος αρχικά είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων, το «έσκασε» χθες όταν πήγε μαζί με κοινωνική λειτουργό να συναντήσει τον πατέρα του.

Τις τελευταίες ημέρες είχε δοθεί εντολή να μεταφερθεί από το νοσοκομείο σε κοινωνική δομή στον Πειραιά και βάσει αυτής μπορεί να έχει επαφή και επικοινωνία με τον πατέρα του, παρουσία κοινωνικής λειτουργού.

Την Κυριακή (10/3) πήγαν στο σημείο όπου είχε δοθεί το ραντεβού με τον πατέρα του και κάποια στιγμή ξέφυγε της προσοχής της κοινωνικής λειτουργού και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, αλλά και γενικότερα σε περιοχές που "σχετίζονται" με την οικογένεια των παλαιοχριστιανών, προκειμένου να εντοπίσουν τον 15χρονο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την κοινωνική λειτουργό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιλαρά: Ο ΕΟΔΥ συστήνει πλήρη εμβολιασμό

Κέιτ Μίντλετον: Ζήτησε συγνώμη για την “πειραγμένη” φωτογραφία

Όσκαρ 2024: Όλες οι λεπτομέρειες από τη λαμπερή γιορτή του κινηματογράφου (εικόνες)