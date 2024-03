Πολιτική

Εξεταστική για Τέμπη: Η Κωνσταντοπούλου έκανε... κατάληψη στην αίθουσα (εικόνες)

Χαμός με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρνήθηηκε να βγει από την αίθουσα για να γίνει η συνεδρίαση...

Στην αίθουσα που συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη μπήκε πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντιπουλου, παρότι δεν είναι μέλος διότι είχε αποβληθεί καθώς υπερασπίζεται οικογένεια θύματος.

Λόγω της παρουσίας της και με δεδομένο ότι δεν είναι μέλος της Επιτροπής, δεν ήταν εφικτό να ξεκινήσει η διαδικασία κι έτσι ο πρόεδρος της Εξεταστικής έσπευσε να απευθυνθεί στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα.

Η κ.Κωνσταντοπούλου έπρεπε να βγει και υπάρχουν ειδικές προβλέψεις, ενώ μπορεί να της ζητηθεί να βγει ακόμα και από την αστυνομική φρουρά.

Η ίδια από χθες είχε προαναγγείλει πρόταση μομφής στο προεδρείο.

Η κ. Κωνσταντοπουλου απαντώντας στον πρόεδρο της εξεταστικής είπε ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την αίθουσα.

Οι βουλευτές των κομμάτων εξέφραζαν την δυσφορία τους στους διαδρόμους κάνοντας λόγο για κοινοβουλευτικό ακτιβισμό και σόου.

Άλλοι σχολίαζαν ότι είναι απαράδεκτη η στάση της κ. Κωνσταντοπουλου και κωλυσιεργεί την διαδικασία.

Ετσι, τα μέλη της Επιτροπής βγήκαν στον διάδρομο της Βουλής...

Λίγο αργότερα πάντως, και μετά από διεξοδική αναζήτηση στον κανονισμό της Βουλής, διαπιστώθηκε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει δικαίωμα να είναι στην αίθουσα, ως βουλευτής, αλλά δεν μπορεί να πάρει το λόγο από τη στιγμή που δεν είναι μέλος της Εξεταστικής.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχείρησε να πάρει τον λόγο, για να καταθέσει πρόταση μομφής προς το Προεδρείο, προκαλώντας αντιδράσεις στην αίθουσα της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολίασε δηκτικά ότι "το Θέατρο της Δευτέρας παιζόταν πριν απο πολλά χρόνια" και τόνισε ότι για να υπάρχει αίτημα εξαίρεσης πρέπει να κατατεθεί από μέλος της Επιτροπής, είπε ο πρόεδρος της Εξεταστικής, Δημ. Μαρκόπουλος.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής διακόπηκε για μία ώρα και όπως αποφασίστηκε θα συνεχιστεί σε άλλη αίθουσα, πιθανότατα την αίθουσα της Ολομέλειας.

Τσαβδαρίδης: αντιδημοκρατική συμπεριφορά, τυμβωρυχία, ευτελισμός της Βουλής

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, εκ μέρους της ΝΔ δήλωσε «Καταγγέλλουμε την κα Ζωή Κωνσταντοπούλου για την παρεμπόδιση των εργασιών της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής. Επέδειξε αυταρχικότητα, αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Εκτόξευσε απειλές εναντίον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η δε πρακτική της να λαμβάνει αυθαίρετα και παράνομα τον λόγο, επιχειρώντας να φιμώσει τους συναδέλφους βουλευτές, όταν έχει εξαιρεθεί από μέλος της, ξεπέρασε κάθε όριο. Η αντιδημοκρατική συμπεριφορά, η τυμβωρυχία και ο ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, έχει ονοματεπώνυμο: Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόσο καιρό με αποκορύφωση τη σημερινή της συμπεριφορά διεκδικούσε το μονοπώλιο του να είναι συγκλονισμένη, ενώ το μόνο που κάνει είναι να εκμεταλλεύεται απάνθρωπα μια ανείπωτη τραγωδία. Η ακραία αυτή συμπεριφορά της δεν θα περάσει. Οι αλήθειες θα ακουστούν όσο και αν η Κα Κωνσταντοπούλου προσπαθεί με τυμβωρυχική διάθεση να καπηλευτεί τον πόνο των συγγενών θυμάτων».

Ακόμη και στην αίθουσα της Ολομέλειας πάντως, η κ. Κωνσταντοπούλου δεν ήταν... ήσυχη, αφού κυκλοφορούσε ανάμεσα στα έδρανα και μοίραζε έγγραφα σε όσους βουλευτές ήταν παρόντες

