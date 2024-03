Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Αθήνα - Άγκυρα συμφώνησαν για “διαρκή βελτίωση του κλίματος”

Τι ειπώθηκε στον νέο γύρο πολιτικού διαλόγου Ελλάδας - Τουρκίας, που έγινε την Δευτέρα στην Άγκυρα, εν αναμονή της επίσκεψης Μητσοτάκη στην γειτονική χώρα.

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν τα γραφεία τύπου των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας μετά τη συνάντηση της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου ομολόγου της, πρέσβεως Μπουράκ Ακτσαπάρ.

"Οι δύο πλευρές επανέλαβαν την κοινή θέληση τους να χτίσουν γύρω από την ήδη υπάρχουσα θετική ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί μετά την "Διακύρηξη των Αθηνών", η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, από τους ηγέτες των δύο χωρών και εξερεύνησε περίσσότερους τομείς διμερούς και διεθνούς συνεργασίας" αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των δύο Υπουργείων.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στη μεγάλη συνάντηση στις αρχές Μαΐου ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν καθορίστηκε η ημερομηνία της επίσκεψης, ωστόσο θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα πραγματοποιηθεί αρχές Μαίου, μετά το Πάσχα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου. πηγές αναφέρουν ότι η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου έθεσε και θέμα ΝΑΒΤΕΞ αλλά και όλα τα θέματα που προκαλούν ένταση.

Παπαδοπούλου και Ακτσαμπάρ συζήτησαν επίσης την καταπολέμηση των διακινητών καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της παράτυπης μετανάστευσης.

Επόμενος σταθμός στα ελληνοτουρκικά είναι η 15η Απριλίου όπου φτάνει ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης. Ακολουθεί η συζήτηση ΜΟΕ στην Αθήνα

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο αναπληρωτής Υπουργόως Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Πρέσβης Μπουράκ Ακτσαπάρ. και η αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ελλάδας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, συναντήθηκαν στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, στην Άγκυρα, στις 11 Μαρτίου, 2024.

Εκτός από τις διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, αποτέλεσαν θέματα συζήτησης κατά την διάρκεια των συναντήσεων.

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν την κοινή θέληση τους να χτίσουν γύρω από την ήδη υπάρχουσα θετική ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί μετά την "Διακύρηξη των Αθηνών", η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, από τους ηγέτες των δύο χωρών και εξερεύνησε περίσσότερους τομείς διμερούς και διεθνούς συνεργασίας.

Αξιολόγησαν τις προετοιμασίες για την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Τουρκία, τον Μάιο και προέβησαν σε απολογισμό της επιτευχθείσας, μέχρι στιγμής, προόδου στους υφιστάμενους διαύλους διαλόγου, καλύπτοντας όλες τις πτυχές της διμερούς σχέσης.

Τούρκος ΥΠΑΜ: Εστιάζουμε στην θετική ατζέντα με την Ελλάδα

Εστιάζουμε στην θετική ατζέντα με την Ελλάδα, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ λέγοντας ότι θα ωφελήσει και τις δύο χώρες.

Σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ, ο Τούρκος ΥΠΑΜ είπε: «Όπως είναι γνωστό, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου εστιάζουμε αμοιβαία σε μια θετική ατζέντα με την Ελλάδα. Σε αυτή την περίοδο που τονίζουμε τη σημασία της διατήρησης του θετικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, πιστεύουμε ότι η δημιουργία μιας ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες. Από την άποψη αυτή, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις συναντήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Πιστεύουμε ότι οι συναντήσεις Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών και, αντίστοιχα, η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στα τέλη Απριλίου».

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ωστόσο ότι «ως Τουρκία, κάνουμε τα βήματά μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι διατηρούμε την αποφασιστικότητά μας να μην θέσουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα».

Εστίαση στο KAAN

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ ανέφερε ακόμη: «Επεξεργαζόμαστε την επιστολή προσφοράς που λάβαμε από τις ΗΠΑ σχετικά με το αίτημα για τα F-16. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα ότι θα αγοράσουμε ολόκληρο το πακέτο. Θα κάνουμε ό,τι είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας. Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις μας για την παραγωγή και τον εκσυγχρονισμό των F-16 στην Τουρκία».

«Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τα χρήματα που πληρώσαμε για τα F-35. Οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό συνεχίζονται επίσης. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να επικεντρωθούμε στο KAAN», ανέφερε.

Θέλουμε να αγοράσουμε Eurof?ghter

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ είπε: «Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες μας για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν η σωστή προσέγγιση για τους συμμάχους μας να λάβουν αποφάσεις σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας και την οπτική της κοινής ασφάλειας. Οι Βρετανοί συνομιλητές μας δηλώνουν ότι εργάζονται για να πείσουν τη Γερμανία».

