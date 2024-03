Πολιτική

Ομοφοβική επίθεση - Σακελλαροπούλου: Δεν είναι ανεκτή η βία σε πολίτες και πολιτικά πρόσωπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει αναλυτικά στη δήλωσή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τα περιστατικά βίαιων επιθέσεων τα τελευταία 24ωρα

-

"Τα θλιβερά γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν ταιριάζουν στην Πολιτεία μας" τονίζει με δήλωσή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπογραμμίζοντας ότι "πλήττουν ανεπίτρεπτα την κοινή μας συμβίωση και τις θεμελιώδεις αρχές της".

Ειδικότερα, στη δήλωσή της η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει:

"Σε μια δημοκρατία ίσης ελευθερίας, σεβασμού του άλλου ως προσώπου και πλουραλισμού δεν είναι ανεκτή η βία, πρακτική και συμβολική, σε πολίτες και πολιτικά πρόσωπα για την ταυτότητα και τις επιλογές τους.

Τα θλιβερά γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν ταιριάζουν στην Πολιτεία μας. Πλήττουν ανεπίτρεπτα την κοινή μας συμβίωση και τις θεμελιώδεις αρχές της" αναφέρει στη δήλωση της η ΠτΔ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιλαρά: Ο ΕΟΔΥ συστήνει πλήρη εμβολιασμό

Κέιτ Μίντλετον: Ζήτησε συγνώμη για την “πειραγμένη” φωτογραφία

Όσκαρ 2024: Όλες οι λεπτομέρειες από τη λαμπερή γιορτή του κινηματογράφου (εικόνες)