Ερυθρά Θάλασσα: Ο Δένδιας επισκέφθηκε την φρεγάτα “Ύδρα”

Το πλοίο του ελληνικού ναυτικού, βρίσκεται εν πλω στον Κόλπο του Άντεν, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ,

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, τη Φρεγάτα «Ύδρα», η οποία βρίσκεται εν πλω στον Κόλπο του Άντεν, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε από τον Κυβερνήτη της Φρεγάτας «Ύδρα» Αντιπλοίαρχο Χρήστο Δρούγκα ΠΝ, για την αποστολή της.

It was an honour to be accompanied by the Chief/HNDGS General Dimitrios Houpis and the Chief/HNGS Vice Admiral Eleftherios Kataras HN on the Frigate "Hydra" which patrols the Gulf of Aden, in the context of @EUNAVFORASPIDES, protecting our national interests in a hazard area. pic.twitter.com/giAPKk6CGd