Νοθευμένα ποτά και καύσιμα: Στην φυλακή ο φερόμενος αρχηγός και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέα κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, τέσσερα άτομα, αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης με δράση στη νοθεία καυσίμων και ποτών.

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι είναι και ένας 62χρονος, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε στην απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια, όσα του καταλογίζονται.

Οκτώ κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα εργαζόμενη σε πρατήριο καυσίμων, γνωστή από την συμμετοχή της σε τηλεοπτικό παιχνίδι, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Στην δικαστική λειτουργό απολογήθηκαν σήμερα 12 κατηγορούμενοι από τους 20 που συνελήφθησαν ως μέλη της οργάνωσης, ενώ αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στη συστηματική εισαγωγή από τη Βουλγαρία, χημικών προϊόντων με σκοπό τη νοθεία καυσίμων και αιθυλικής αλκοόλης, χωρίς την καταβολή φόρων και δασμών. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην δικογραφία, εκμεταλλευόμενοι τη νόμιμη λειτουργία εταιρείας απολυμαντικών, λειτουργούσαν και παράνομο εργοστάσιο παρασκευής χημικών διαλυτών κατάλληλων για νόθευση καυσίμων. Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η ζημιά από την δράση της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, από διαφυγόντες φόρους και δασμούς.

