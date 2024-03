Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan Hospital: Τεχνητή νοημοσύνη για αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων

Πως το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης του Metropolitan Hospital, συμβάλει καταλυτικά στην αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Στα εγκεφαλικά επεισόδια, κάθε λεπτό μετράει…

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Στο Metropolitan Hospital, πρωτοπόρο στη φροντίδα ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο αλλά και στη χρήση καινοτόμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και σύγχρονων ιατρικών πρακτικών, η αντιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων είναι πλέον ακόμα πιο άμεση και αποτελεσματική με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Το πιο σύγχρονο και εξειδικευμένο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, το VizAI της εταιρίας Medtronic, χρησιμοποιείται πλέον στη διάγνωση της εγκεφαλικής ισχαιμίας στην πλέον σύγχρονη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Αγγειακών–Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΜΑΦ/ΑΕΕ) στην Ελλάδα που λειτουργεί στο Metropolitan Hospital.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την έκβαση ενός ΑΕΕ είναι:

Η βαρύτητα του ΑΕΕ

Ο χρόνος προσέλευσης στο νοσοκομείο

Η άμεση εφαρμογή σύγχρονων θεραπειών επαναιμάτωσης (θρομβόλυση, θρομβεκτομή)

Οι επιπλοκές από άλλα όργανα

«Σχεδιασμένο να επαναπροσδιορίσει τη διάγνωση και τη θεραπεία των εγκεφαλικών, το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης VizAI αποτελεί ένα προηγμένο πολυπαραμετρικό εργαλείο απεικόνισης του εγκεφάλου που βοηθά τους ιατρούς να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις στον πιο σύντομο χρόνο», επισημαίνει ο κ. Απόστολος Σαφούρης Νευρολόγος, Επιμελητής Μονάδας Εγκεφαλικών Metropolitan Hospital.

«Χρησιμοποιώντας την καινοτόμο τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, το VizAI αναλύει αυτόματα την αιμάτωση του εγκεφάλου και ανιχνεύει ύποπτες αποφράξεις μεγάλων αγγείων (LVOs) με μεγάλη ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο.

Η αυτοματοποιημένη λειτουργία παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη βιωσιμότητα του εγκεφαλικού παρεγχύματος, επιτρέποντας τη διενέργεια θεραπειών σε προχωρημένα χρονικά παράθυρα: ενδοφλέβια θρομβόλυση εντός 9 ωρών και μηχανική θρομβεκτομή εντός 24 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Ο έγκαιρος εντοπισμός σημαίνει ταχύτερη παρέμβαση με μηχανική θρομβεκτομή και βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς μας» συμπληρώνει.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική

Η πιο σημαντική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται στην ιατρική.

«Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη επαναπροσδιορίζει πλέον την παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς επιτρέπει την ακριβέστερη και αμεσότερη διάγνωση αλλά και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εξατομίκευση στη φροντίδα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Τα «έξυπνα» λογισμικά, όπως είναι το VizAI, μπορούν να προειδοποιούν εγκαίρως για πιθανά προβλήματα, ενώ οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι μπορούν να προβλέπουν ακόμα και την πορεία της πάθησης. Επιπλέον, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς καθώς και μείωση του χρόνου νοσηλείας και ταχύτερη ανάρρωση», τονίζει ο ειδικός.

Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Αγγειακών–Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Metropolitan Hospital

Το Metropolitan Hospital διατηρεί κορυφαία θέση στη θεραπεία των ασθενών με εγκεφαλικό στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την εμπειρία με τη σύγχρονη τεχνολογία. Η ενσωμάτωση του VizAI είναι μια απόδειξη της δέσμευσής του θεραπευτηρίου για την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας στους ασθενείς. Σκοπός είναι η οξεία θεραπεία επαναιμάτωσης σε όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία για ταχεία ανάρρωση με τη λιγότερη δυνατή αναπηρία.

Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Αγγειακών–Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΜΑΦ/ΑΕΕ) στο Metropolitan Hospital αποτελεί την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα και την Ευρώπη που έλαβε πιστοποιηση από τον European Stroke Organization (ESO), μετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό δίκτυο SITS (Safe Implementation of Treatment in Stroke) και πραγματοποιεί θρομβεκτομές σε ασθενείς στην Ελλάδα από το 2015 με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Η τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιείται και η εξειδίκευση των ιατρών και των νοσηλευτών της μονάδας προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των ΑΕΕ και των επιπλοκών τους εντός ακόμα και 24 ωρών από το επεισόδιο, μειώνοντας τις επιπλοκές από 20 έως 50%.

Η ομάδα των ειδικών νευρολόγων οργανώνει και συντονίζει με τη συνεργασία και ιατρών άλλων ειδικοτήτων (ακτινολόγων επεμβατιστών, νευροχειρουργών, νευροαπεικονιστών, καρδιολόγων, αγγειοχειρουργών, παθολόγων, φυσιάτρων κ.λπ.) την εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών με ΑΕΕ.

Στη Μονάδα του Metropolitan Hospital αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε εγκεφαλικό επεισόδιο και παρέχονται υψηλη?ς ποιο?τητας υπηρεσι?ες υγει?ας με βάση διεθνη? ιατρικα? πρωτο?κολλα, καθώς και θεραπει?ες που μπορου?ν να αποτρε?ψουν την αναπηρι?α μετα? απο? εγκεφαλικο?.

Συγκεκριμένα μπορούν να διενεργηθούν οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις:

Διαγνωστικός έλεγχος βατότητας των ενδοκράνιων αγγείων και χαρτογράφηση της παράπλευρης κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο με διακρανιακό Doppler / Duplex με ή χωρίς σκιαγραφική ουσία

Συνεχής καταγραφή αιματικής ροής με διακρανιακό Doppler στο πλαίσιο ανίχνευσης μικροεμβόλων σε ασθενείς με αθηρωματικές πλάκες στα εξωκράνια αγγεία

Διακρανιακό Doppler με κατακράτηση της αναπνοής στο πλαίσιο εκτίμησης της αγγειοκινητικής αντιδραστικότητας

Διακρανιακό Doppler με έγχυση αεροφυσσαλίδων στο πλαίσιο διάγνωσης του ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Διακρανιακό Doppler στο πλαίσιο εκτίμησης της ενδοκράνιας υπέρτασης/ εγκεφαλικού οιδήματος σε ασθενείς με εκτεταμένα ισχαιμικά έμφρακτα».