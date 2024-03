Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ - Αγία Τριάδα: Ξεκινά ο διαγωνισμός για το παραλιακό "φιλέτο" (εικόνες)

Οι όροι αξιοποίησης της μεγάλης έκτασης δίπλα στην θάλασσα, που βρίσεκται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης.

Σε σχετική ενημέρωση του, «Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας», συνολικής έκτασης 161.456,84 τ.μ., που βρίσκεται στον Δήμο Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Για το ακίνητο έχει ήδη εκπονηθεί Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ), στο οποίο ως γενικός χωρικός προορισμός του ακινήτου ορίζεται η «μικτή χρήση» και εξειδικεύεται κατά ζώνες στην ανάπτυξη χρήσεων «Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού» και «Τουρισμού – Αναψυχής».

Στη ζώνη του «Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού», προβλέπεται η απόδοση έκτασης 4 στρεμμάτων στον Δήμο Θερμαϊκού για την ανέγερση σχολικής μονάδας και, μεταξύ άλλων, η δημιουργία παραθεριστικής κατοικίας, ξενοδοχείων, εγκαταστάσεων εστίασης & αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων, κέντρων αναζωογόνησης (spa) και εμπορικών καταστημάτων.

Ο επενδυτής υποχρεούνται να αποδώσει το 50% στον Δήμο, ως κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, που ο ίδιος θα έχει ολοκληρώσει την κατασκευή τους. Οι χώροι αυτοί, σε συνδυασμό με τις δασικές εκτάσεις που υπάρχουν εντός ζώνης, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ένα σημαντικό περιαστικό πάρκο για την περιοχή.

Στη ζώνη του «Τουρισμού – Αναψυχής» προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατοικιών, εμπορικών καταστημάτων, κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, περίθαλψης, εστίασης, κέντρων διασκέδασης & αναψυχής και στάθμευσης.

Με τη θέσπιση του ΕΣΧΑΔΑ εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη από δόμηση κατά μήκος της παραλίας από τη γραμμή αιγιαλού, 30 μέτρων, ενώ είναι προφανές ότι η ζώνη της παραλίας είναι εκτός συναλλαγής.

Το ακίνητο λόγω της εγγύτητάς του με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και σημαντικά πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, προσελκύει επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, έχει εύκολη οδική πρόσβαση από τον άξονα Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας και απέχει μόλις 14 χλμ. από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών τη 13η Ιουνίου 2024».

