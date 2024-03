Αθλητικά

F1: Προσφυγή του Μάσα για Grand Prix του 2008!

Ο Μάσα προσέφυγε εναντίον της Formula 1, της FIA και του Έκλεστοουν για γκραν πρι του 2008!

Ο παλαίμαχος οδηγός της Ferrari, Φελίπε Μάσα, κινήθηκε νομικά εναντίον της διοίκησης της Φόρμουλα Ένα, του πρώην εμπορικού διευθυντή, Μπέρνι Έκλεστοουν, και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) για το αποτέλεσμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2008, όπως γνωστοποίησαν σήμερα (11/3) οι δικηγόροι του Βραζιλιάνου.

Η βραζιλιάνικη νομική εταιρεία "Vieira Rezende Advogados" αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έχει κινηθεί διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Ο 42χρονος Μάσα ζητά δηλώσεις ότι η FIA παραβίασε τους κανονισμούς της και πως θα είχε στεφθεί πρωταθλητής, εάν αυτή είχε ερευνήσει άμεσα ένα ατύχημα στο γκραν πρι της Σιγκαπούρης, το οποίο έμεινε στην Ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του αθλήματος. Υπενθυμίζεται ότι το πρωτάθλημα οδηγών του 2008 κατέκτησε ο Λιούις Χάμιλτον, στην δεύτερη σεζόν της καριέρας του με τη McLaren, και πως αυτός ήταν ο πρώτος από τους επτά τίτλους που έχει πανηγυρίσει μέχρι σήμερα ο Βρετανός στη σπουδαία καριέρα του.

Ο Μάσα θέλει επίσης αποζημίωση για «σημαντικές οικονομικές απώλειες», οι οποίες προκύπτουν από αυτό που οι δικηγόροι είπαν ότι είναι αποτυχία της FIA, με συνενόχους τον Έκλεστοουν και τη Formula One Management. Η ανακοίνωση των δικηγόρων του Βραζιλιάνου αναφερόταν σε μια δήλωση που φέρεται να έκανε ο Έκλεστοουν, ο οποίος τόνιζε ότι δεν υπήρχαν «αρκετές πληροφορίες εκείνη τη στιγμή για να ερευνηθεί το θέμα» και να ακυρωθεί ο αγώνας του 2008. Σύμφωνα με αυτή, ο νυν 93χρονος Βρετανός φέρεται να δήλωσε ακόμη ότι, εάν το γκραν πρι της Σιγκαπούρης είχε ακυρωθεί, «ο Μάσα θα ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής» και πως ο Βραζιλιάνος «στερήθηκε τον τίτλο που του άξιζε». Πάντως, ο Έκλεστοουν δήλωσε στο πρακτορείο Reuters τον περασμένο Αύγουστο ότι δεν θυμόταν να έχει κάνει τις δηλώσεις που του αποδίδονται.

«Οι προσπάθειες για να λυθεί το θέμα φιλικά δεν έχουν στεφθεί με επιτυχία μέχρι στιγμής, μην αφήνοντας, επομένως, άλλη εναλλακτική από το να οδηγηθεί το ζήτημα στα δικαστήρια» αναφέρει η νομική εταιρεία και συμπληρώνει: «Τα πρόσφατα γεγονότα υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη συνάφεια των θεμάτων διαφάνειας και ακεραιότητας στη Φόρμουλα Ένα και είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται σοβαρή δουλειά, προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της και να διασφαλιστεί το μακροπρόθεσμο μέλλον της».

Ο Μάσα είχε την πρωτοπορία στο γκραν πρι της Σιγκαπούρης του 2008, στο οποίο ο οδηγός της Ferrari είχε εκκινήσει από την "pole position", όταν ο συμπατριώτης του, Νέλσον Πικέ Τζούνιορ, έριξε τη Renault του στον τοίχο της στροφής 17, στον 14ο από τους 61 γύρους του αγώνα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να βγει στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας, το οποίο ωφέλησε τον -«ομόσταυλο» του Πικέ στη Renault- Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη στον αγώνα. Ο Μάσα δεν βαθμολογήθηκε στο γκραν πρι της Σιγκαπούρης, ύστερα από ένα... καταστροφικό πιτ-στοπ. Ο Νελσίνιο Πικέ αποκάλυψε το 2009 ότι οι υπεύθυνοι της ομάδας του έδωσαν εντολή να ρίξει εσκεμμένα το μονοθέσιο στον τοίχο, προκειμένου να βοηθήσει τον Αλόνσο στον αγώνα του, με αποτέλεσμα να τιμωρηθούν με αποκλεισμό.

Ο Χάμιλτον κατέκτησε τον τίτλο οδηγών του 2008 με ένα βαθμό διαφορά από τον Μάσα, χάρη στο προσπέρασμά του στον Τίμο Γκλοκ της Toyota στον τελευταίο γύρο του τελευταίου αγώνα εκείνης της χρονιάς στη Βραζιλία. Ο Μάσα δεν πανηγύρισε άλλη νίκη μετά το 2008 στη Φόρμουλα Ένα, ενώ υπέστη έναν απειλητικό για τη ζωή του τραυματισμό στο κεφάλι, στη διάρκεια του ουγγρικού γκραν πρι του 2009. Αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2017.

