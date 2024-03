Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 12 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά στις 12 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Σήμερα, 12 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Γρηγορίου πάπα Ρώμης του Διαλόγου (†604), Θεοφάνους ομολογητού (†818), Συμεώνος του νέου Θεολόγου († 1022).

Φινεές του δικαίου (†1500 π. Χ).

Των εν Περσίδι Μαρτύρων.

Σλημερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα (*γιορτάζουν και άλλοι ημέρα)

O άγιος Συμεών, καταγόταν από την Παφλαγονία και έζησε το 10ο αιώνα. Οι ευσεβείς γονείς του Βασίλειος και Θεοφανώ φρόντισαν για την άριστη εκπαίδευσή του, ενώ συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη, υπό την κηδεμονία του θείου του, ο οποίος κατείχε μεγάλο αξίωμα στην Αυλή. Μετά το θάνατό του θείου του, εγκατέλειψε την Αυλή και εισήχθη στη περιώνυμη Μονή του Στουδίου, όπου ασχολήθηκε επισταμένως με τις θεολογικές μελέτες και μαθήτευσε κοντά στον ομώνυμο ηγούμενο του Συμεών. Λίγο αργότερα συναντάμε τον νεαρό Συμεών στην Μονή του Αγ. Μάμαντα, όπου εκάρη μοναχός και στη συνέχεια εκλέγεται ηγούμενος. Όταν όμως επιδίωξε να επιβάλει τούς μοναχικούς κανόνες του Μεγ. Βασιλείου, συνάντησε ζωηρή αντίδραση και παραιτήθηκε για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τις θεολογικές του μελέτες. Κατηγορήθηκε άδικα από τον Μητροπολίτη Νικομήδειας Στέφανο, ότι εόρταζε μόνος του χωρίς συνοδική αναγνώριση, ως άγιο το γέροντά του Συμεών, γεγονός πού του κόστισε ταλαιπωρίες και κακουχίες έξι χρόνων. Τελικά, διατάχθηκε να πάει στο μοναχικό παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας στην Ασιατική όχθη της Προποντίδας, όπου και εκοιμήθη εν ειρήνη σε γεροντική ηλικία. Από τις περίφημες πραγματείες σώζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια καθώς και θρησκευτικά ποιήματα. Για την θεολογική του κατάρτιση και δεινότητα ονομάσθηκε Νέος Θεολόγος. Πηγή: ecclesia.gr

