Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση στις “16” με εντυπωσιακή εμφάνιση

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλο της.

Πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στις «16» του Indian Wells. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 (6-3, 6-4) της Καρολίν Γκαρσία (Νο. 26).

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά η Σάκκαρη προκρίθηκε στον 4ο γύρο της διοργάνωσης και συνεχίζει να κάνει πολλά όνειρα.Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη είναι η 21χρονη Νταϊάν Παρί (Νο. 61) από τη Γαλλία.

Στον αγωνιστικό χώρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια, καθώς χρειάστηκε 80' για να πάρει τη νίκη. Η Γκαρσία ξεκίνησε το παιχνίδι δυνατά και προηγήθηκε με 2-0 σετ, αλλά η Σάκκαρη στη συνέχεια βρήκε λύσεις και πήρε την εύκολη νίκη.

