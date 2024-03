Κοινωνία

Παλαιοχριστιανοί - Πατέρας 15χρονου: Εξαφανίστηκε το παιδί μου και με έβαλαν να προσέχω άλλο παιδί της δομής!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης, για την “φυγή” του γιού του και την σύλληψη της κοινωνικής λειτουργού, αλλά και την διακοπή των επαφών του με την εγκυμονούσα σύζυγο του.

-

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης, πατέρας της οικογένειας των αυτοαποκαλούμενων ως παλαιοχριστιανών της Κορινθίας, που τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Αναφερόμενος στην εξαφάνιση του ανήλικου γιού του, ενώ επρόκειτο να τον συναντήσει παρουσία κοινωνικής λειτουργού, με αποτέλεσμα και την σύλληψη της κοινωνικής λειτουργίας, ο πατέρας του 15χρονου επεσήμανε ότι «υπήρχε νευρικότητα, έμπαιναν και έβγαιναν στο κατάστημα η κοινωνική λειτουργός και το παιδί. Κάποια στιγμή βγήκαν και δεν επέστρεψαν ποτέ. Μου άφησαν άτυπα να «φυλάω» το άλλο παιδί, να το προσέχω εγώ, ενώ έτρεχαν να βρουν τον γιό μου, σε μια περιοχή και μια ημέρα που λόγω του αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί.

Ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, επεσήμανε ότι ο πατέρας του έχει ζητήσει να του δοθεί εκ νέου η επιμέλεια του παιδιού και τόνισε ότι «ακόμη δεν έχει βγει από την Αστυνομία αυτή η αναζήτηση για το ανήλικο παιδί, που κινδυνεύει στους δρόμους της Αθήνας».

Ωστόσο, ο πατέρας της οικογένειας των παλαιοχριστιανών είπε ότι «δεν υπάρχει συναίνεση να βγουν στην δημοσιότητα τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού, δεν θα γίνει ρεζίλι ένα ολόκληρο σόι».

Ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης προσέθεσε ότι «Το παιδί έχει ζήσει ένα “θέατρο του παραλόγου”, είδε αστυνομικούς στο σπίτι μας να παίρνουν τον πατέρα του και αυτό το διέλυσε… Έζησε πολλά αυτό το παιδί τις τελευταίες εβδομάδες, έζησε έναν παραλογισμό, δεν μπορούμε τώρα να επικαλούμαστε το νόμιμο. Το παιδί εισέπραξε από την κοινωνία μια ακρότητα και μια βαρβαρότητα. Λέμε κάθε στιγμή “έτσι είναι ο νόμος” , αλλά υπάρχει και η κοινή λογική και το κοινό περί δικαίου αίσθημα».

Προσέθεσε ότι το παιδί «είναι τύποις ανήλικο. Εγώ στα 15 μου δούλευα, η πρώτη γυναίκα μου στα 16 της, έκανε το πρώτο παιδί μας».

Σε ότι αφορά την υπόθεση της εξαφάνισης του ανήλικου, ο δικηγόρος του πατέρα υποστήριξε ότι «Δεν έχει άδεια η ιδιωτική δομή για να ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί. Δεν είναι δημόσια η δομή αυτή που επέλεξε ο Εισαγγελέας για να πάει το παιδί».

Ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης είπε ακόμη ότι έχει επιλέξει να μην γνωρίζει που βρίσκεται η εγκυμονούσα σύζυγος του και πως δεν έχει κάποια επαφή μαζί της, τονίζοντας ότι εκείνη έχει επιλέξει να έχει και άλλον δικηγόρο.

Λίγο αργότερα, τόσο ο πατέρας, όσο και ο συνήγορος του, μίλησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Απογευματινά χειρουργεία: Πρεμιέρα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο από επίθεση με drones (βίντεο)

Εορτολόγιο - 12 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα