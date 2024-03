Πολιτική

Εξεταστική για Τέμπη - Κωνσταντοπούλου: Προσπαθώ να αποτρέψω την συγκάλυψη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την επεισοδιακή συνεδρίαση στην Βουλή, τις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων και το πόρισμα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με όσα έγιναν την προηγούμενη ημέρα στην Βουλή και στην Εξεταστική Επιτροπή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Υπερασπιζόμενη την τακτική και τις πράξεις της, που ωστόσο προκάλεσαν την έντονη αντίδραση βουλευτών από όλα τα άλλα κόμματα της Βουλής, την διακοπή της συνεδρίασης και την μεταφορά της στην αίθουσα της Ολομέλειας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι αντίθετα με όσα έλεγαν βουλευτές της ΝΔ, είχε δικαίωμα και να συμμετέχει και να πάρει τον λόγο, παρότι είχε εξαιρεθεί από μέλος της, διότι είναι νομικός εκπρόσωπος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «στην Επιτροπή είχα δικαίωμα και να παρευρεθώ και να πάρω το λόγο. Ο κανονισμός προβλέπει ότι και μη μέλη της επιτροπής παίρνουν το λόγο με τη συναίνεση των υπολοίπων, κάτι που δεν έγινε, ωστόσο στην Επιτροπή μπορούσα να παραστώ και ως Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ως αντικαταστάτρια της βουλευτίνας μας που είναι μέλος».

«Η συμμετοχή μου στην Επιτροπή είχε σκοπό να αποτρέψει την συγκάλυψη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένοχη, με τους βουλευτές της να έχουν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες, καθώς συγκαλύπτουν την τραγωδία των Τεμπών», υποστήριξε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας ότι κατά την άποψη του κόμματος της υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα με στοιχεία από την δικογραφία.

Ακόμη, είπε ότι καλώς γίνονται Εξεταστικές Επιτροπές στην Βουλή, καθώς παράγεται αποτέλεσμα και σημείωσε ότι «Θα πάω τώρα στον Εφέτη ειδικό ανακριτή στην Λάρισα για να καταθέσω όλο το υλικό της Εξεταστικής Επιτροπής», συμπληρώνοντας ότι πρέπει να συγκροτηθεί και Προανακριτική Επιτροπή στην Βουλή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.





