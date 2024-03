Life

“The 2Night Show” – Κατερίνα Κακοσαίου: H ΔΕΠΥ, ο Γιάννης Πλούταρχος και η πανίσχυρη... μαμά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η ταλαντούχα τραγουδίστρια, για τις σπουδές της και την οικογένεια της.

-

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», βρέθηκε η Κατερίνα Κακοσαίου. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μίλησε για το πτυχίο της στην Βιολογία, που άφησε στην άκρη, για τη στενή σχέση της με τα αδέρφια της, για τη μαμά της, που πάντα ήταν «βράχος» για όλη την οικογένεια, αλλά και για τον Γιάννη Πλούταρχο, που εκτός από καλό παιδί είναι και ο καλύτερος μπαμπάς.

«Έχω σπουδάσει βιολογία και το μεταπτυχιακό μου είναι στη Βιομηχανία φαρμάκων. Πιστεύω στο “μάθε τέχνη και άστηνε”. Άλλη πόρτα κοίταγα εν τέλει δεν μπήκα και μπήκα μετά από έναν χρόνο στη διπλανή» εξομολογήθηκε αρχικά.

Στην οικογένεια όλοι έχουν φωνή και αυτό γιατί πήραν και από τη μαμά και από τον μπαμπά τους. Για την Κατερίνα την καλύτερη φωνή έχει ο μικρός της αδερφός, Κωστής, «Την καλύτερη φωνή από όλους μας την έχει ο Κωστής ο μικρότερος αδερφός μου, του αρέσει η τραπ αλλά από τα 6 του μελετούσε Καζαντζίδη» ανέφερε.

«Την πρώτη φορά που ανέβηκα σε πίστα ήταν στην Κύπρο, από την ντροπή μου είχα γυρίσει οριακά την πλάτη μου στο κοινό, κοιτούσα τους μουσικούς» είπε στη συνέχεια.

«Ο μπαμπάς δεν είναι πολύ της τηλεόρασης, ίσως αυτό τον έχει σώσει από πολλά πράγματα, έτσι κράτησε την οικογένειά του. Τον θαυμάζω γι΄αυτό. Ο μπαμπάς μου δεν έχει χαθεί ποτέ από το οπτικό μου πεδίο, κοιμόταν 4 ώρες κάθε βράδυ όπότε κάθε πρωί ξυπνούσε στις 9 και ήταν μαζί μας. Η μαμά είναι τα πάντα σε αυτή την οικογένεια, πίσω από τον μπαμπά, από τα παιδιά, πίσω από όλους μας είναι πάντα εκείνη και μας στηρίζει», είπε αναφερόμενη στην οικογένεια της.

Όσον αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες που είχε είπε, «Στο σχολείο ήμουν πολύ καλή μέχρι το Γυμνάσιο μετά το έχασα το ξαναβρήκα στο πτυχίο. Έκανα αθλητισμό, στίβο. Σταμάτησα για το σχολείο και μετά δεν είχα όρεξη για τίποτα, σταμάτησα να είμαι καλή και στο σχολείο».

«Έχω ΔΕΠΥ ξεκίνησαν και οι δυσκολίες. Έχω 85% ΔΕΠΥ, αν κάτι δεν σε ενδιαφέρει δεν μπορείς να μείνεις συγκεντρωμένος πάνω από 10 λεπτά και είσαι ακραία υπερκινητικός άνθρωπος», είπε στη συνεχεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Απογευματινά χειρουργεία: Πρεμιέρα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Lancet: Η πανδημία μείωσε το μέσο προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη