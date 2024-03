Κοινωνία

Τροχαίο: Ξαδέλφια σκοτώθηκαν στο ίδιο σημείο με 7 χρόνια διαφορά!

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για δυο οικογένειες με το "καταραμένο" σημείο στην παραλιακή οδό.

Με δάκρυα στα μάτια, ο κ. Κώστας πατέρας του 22χρονου Χάρη που έχασε τη ζωή του, ως συνοδηγός σε ΙΧ, πριν από περίπου 7 χρόνια σε τροχαίο στην παραλιακή Ηρακλείου, θρηνεί όχι μόνο τον γιο του αλλά και τον ανιψιό του Γιώργο, ο οποίος - σύμφωνα με το neakriti.gr - τραυματίστηκε θανάσιμα στο ίδιο ακριβώς σημείο, σε κολόνα πάνω στη διαχωριστική νησίδα, ως συνοδηγός σε τροχαίο πριν από λίγο καιρό.

Τραγικό παιγνίδι της μοίρας, με τις οικογένειές τους μαζί με μέλη του Συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα» να ζωγραφίζουν στο επίμαχο σημείο της παραλιακής, δύο λευκές πεταλούδες για τον Γιώργο και τον Χάρη, τιμώντας την μνήμη τους.

Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει, τονίζουν, ωστόσο με την συμβολική αυτή κίνηση, στοχεύουν να αναδείξουν ότι τα επαναλαμβανόμενα τροχαία δεν φαίνεται να αποτελούν συμπτώσεις, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει να βάλουν στο μικροσκόπιο τις υποδομές και στη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απαιτούνται παρεμβάσεις τότε να τρέξουν τα αναγκαία έργα.

