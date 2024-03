Πολιτική

Μητσοτάκης: “Όχι” έκτακτο επίδομα Πάσχα φέτος - Λυπάμαι με τα ψεύδη για τα Τέμπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως αιτιολόγησε ο Πρωθυπουργός το γεγονός ότι δεν θα δοθεί φέτος έκτακτη ενίσχυση σε ευάλωτες ομάδες. Τι είπε για τα "κρυφά βαγόνια" και το "μπάζωμα" στα Τέμπη.

-

«Δεν θα δοθεί φέτος επίδομα Πάσχα», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι «έχουμε ένα δύσκολο προϋπολογισμό να υλοποιήσουμε. Αν μπορεί να κάνουμε κάτι για τους ευάλωτους, θα το κάνουμε απολογιστικά στο τέλος του χρόνου. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι εκλογές έρχονται, να δώσουμε κάτι. Όμως δεν θα το κάνω».

Για τα Τέμπη, ο Πρωθυπουργός είπε ότι «Το τελικό λόγο θα τον έχει η Δικαιοσύνη. Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά, αλλά θεωρώ λογικό η αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Εκείνη ζήτησε δεύτερο πραγματογνώμονα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο περιβόητο μπάζωμα της περιοχής του δυστυχήματος, είπε: «Τι να συγκαλύψουμε. Δεν θα ξεχάσω τις εικόνες, τις μυρωδιές. Ήξερα ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί να βρουν σωρούς στα συντρίμμια. Λυπάμαι και οργίζομαι για όσους μιλούν για μπάζωμα». Η απόφαση ελήφθη από επιχειρησιακά στελέχη, συμπλήρωσε.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τις φήμες ότι υπήρχαν βαγόνια - "φαντάσματα" στον μοιραίο εμπορικό συμρμό. «Τι απέγιναν αυτά τα βαγόνια; Εξαϋλώθηκαν; Ο πρώτος πραγματογνώμονας δεν είπε τίποτα από αυτά», σημείωσε. «Όλα αυτά είναι ανυπόστατα», δήλωσε και κατηγόρησε τον Κυριάκο Βελόπουλο ότι προσπαθεί να κάνει καριέρα με την τραγωδία.

Για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός είπε «Απαντάμε με πολλούς τρόπους, με πρώτο τις αυξήσεις των μισθών. Οι παρεμβάσεις δεν έγιναν μόνο τώρα, θέλουμε να έχουμε καλύτερη ορατότητα και να μην κρύβονται ανατιμήσεις που καρπωνόντουσαν οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ. Το πρόβλημα για μια εταιρεία δεν είναι τόσο το πρόστιμο, όσο η δυσφήμισή της. Εισπράττονται τα πρόστιμα. Στρέφουμε πάντα την προσοχή μας στους πιο αδύναμους. Η αύξηση κατώτατου μισθού συμπαρασύρει επιδόματα, τριετίες. Θα υπάρξει μια όχι ευκαταφρόνητη αύξηση, πάνω από 800 ευρώ, θα ανακοινωθεί εντός του Μαρτίου και θα ισχύσει από 1η Απριλίου».

«Ξεκινά σήμερα η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων. Θα έχουν πρόσβαση και αυτοί που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Μεγάλη έμφαση δίνουμε στον προσωπικό γιατρό και την πρωτοβάθμια φροντίδα. Η πανδημία άφησε πολλές πληγές αλλά μας άφησε και τις διπλάσιες ΜΕΘ, περισσότερο ιατρικό προσωπικό, περισσότερη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό αλλά και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις υποδομές. Βλέπουμε ήδη τις πρώτες ψηφίδες μιας εικόνας που σίγουρα θέλει μια τετραετία για να δείξει απτά αποτελέσματα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Περίμενα ότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον με το ΠΑΣΟΚ να οικοδομήσουμε πολιτικές συναίνεσης. Στο βασικό επιχείρημα γιατί η Ελλάδα να είναι μαζί με την Κούβα που να υπάρχει μονοπώλιο στη δημόσια εκπαίδευση, δεν υπάρχει απάντηση από την αντιπολίτευση. Θα προχωρήσουμε και την αλλαγή στο άρθρο 16. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Θα υπάρξει ενδιαφέρον για ποιοτικά πανεπιστήμια. Ας περιμένουμε να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον όσων θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, βλέποντάς την ως περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο. Το 2025 θα δούμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα του νόμου. Αναβαθμίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Πολλοί από αυτούς που έκτισαν καριέρες πάνω στο ρωμαλέο κίνημα των καταλήψεων, αισθάνονται άβολα».

Αναφερόμενος στον Στέφανο Κασσελάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Μιλώ και ως παθών. Το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ένα νόμο που δεν επέτρεπε σε πολιτικά πρόσωπα και τις συζύγους να έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός συνόρων. Στοχοποίησαν εμένα και τη σύζυγό μου, προσαρμοστήκαμε αμέσως. Ο νόμος εξακολουθεί να ισχύει για όλους. Μην μας κουνάει το δάχτυλο. Άλλα ερωτάται και άλλα απαντάει… Ας είμαστε σοβαροί, είναι αδιανόητο ότι τον προσέγγισα για να τον κάνω υπουργό μου. Η μεγαλύτερη σαχλαμάρα που έχω ακούσει ποτέ μου…. Αισθάνομαι ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά από τα προβλήματα. Αυτή είναι πολύ πιο πιεστική. Δεν τα κάνουμε όλα τέλεια προφανώς, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι είμαστε απόντες».

«Ψηφίζουμε για τη θέση της Ελλάδος την επόμενη πενταετία στην Ευρώπη. Ο επόμενος ευρωπαϊκός κύκλος έχει ανοιχτά σοβαρά ζητήματα, όπως την κοινή αμυντική και αγροτική πολιτική, καθώς και τα θέματα μετανάστευσης. Στόχος είναι το καλύτερο δυνατόν. Υπάρχει απόσταση μεταξύ εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών», σημείωσε αναφερόμενος στις ευρωεκλογές, ενώ για την Άννα Ασημακοπούλου και τα e-mail διευκρίνισε ότι «Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και το υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Κάνουμε και εμείς την δική μας έρευνα».

Ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερωτήματα, είπε ακόμη ότι «Αυτό που έχει πετύχει η ΝΔ είναι να συνενώσει κάτω από μία ομπρέλα και ανθρώπους που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, σήμερα όμως είναι η ΝΔ και αυτό κάτι λέει», ενώ για τα δεξιά της ΝΔ σημείωσε πως «Θα υπάρχουν και τώρα ψηφοφόροι που θα επιλέξουν τα δεξιά κόμματα, όχι στο βαθμό που θα προκαλέσει σημαντικές πολιτικές αναταράξεις. Πρέπει να υπάρχει διάκριση του υπεύθυνου πατριώτη και αυτού που πουλάει τον πατριωτισμό του».

«Είναι εντονότατες οι επιφυλάξεις μας για το αν υπήρξε μια δίκαιη δίκη για τον Μπελέρη. Είναι δεδομένο ότι ο τρόπος με το οποίο διαχειρίστηκε η Αλβανία, έχει επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χωρών αρνητικά. Πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί», είπε ο Πρωθυπουργός.

Για τα ελληνοτουρκικά σημείωσε ότι «Υπάρχει ειλικρινής διάθεση να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας, τουλάχιστον να αποφύγουμε τις εντάσεις. Τον Μάιο θα επισκεφθώ την Άγκυρα. Συζητάμε και το μεγάλο αγκάθι, την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, αλλά και να μην το λύσουμε, να κρατήσουμε τα θετικά».

«Δεν καταλάβαμε ακριβώς τι έγινε. Όμως καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει να βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη», είπε για την επίθεση στην Οδησσό, ενώ για τις αμερικανικές εκλογές και ποιον θα προτιμούσε ως επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε «Τραμπ ή Μπάιντεν; Όποιον επιλέξει ο αμερικανικός λαός. Οι σχέσεις είναι τόσο ισχυρές αυτή την περίοδο που δεν θα ξεφύγουν ανεξάρτητα από το ποιος θα εκλεγεί».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επιχείρησε να μπαζώσει όχι μόνο την αλήθεια αλλά και την ίδια μας τη λογική

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του και σχολιάζοντας την σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αναφέρει τα εξής: Ως απλός παρατηρητής των γεγονότων που με αφέλεια παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη εμφανίστηκε σήμερα ο πρωθυπουργός. Δεν είπε τίποτα για το πόρισμα της ΝΔ που μιλά μόνο για ανθρώπινα λάθη, δεν έδωσε καμία απάντηση στα φλέγοντα ερωτήματα που έχουν προκύψει και συνδέονται με τις παραλείψεις της κυβέρνησής του, αλλά και την προσπάθεια συγκάλυψης ενός εγκλήματος. Απλώς περιορίστηκε να σχολιάσει πως και ο ίδιος θέλει να μάθει την αλήθεια.

Στην πραγματικότητα σήμερα ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να μπαζώσει όχι μόνο την αλήθεια αλλά και την ίδια μας τη λογική.

Έχει ενδιαφέρον πάντως το γεγονός πως ο πρωθυπουργός άφησε ακάλυπτη την υπουργό Εσωτερικών κ. Κεραμέως σε σχέση με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και από την κ. Ασημακοπούλου και από το ίδιο το υπουργείο. Επιπροσθέτως είπε ότι «κάνουμε κι εμείς την δικιά μας έρευνα» αφήνοντας να εννοηθεί ότι και το Μαξίμου ερευνά το τί συνέβη στο υπουργείο Εσωτερικών. Αλήθεια, ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί έπειτα από αυτήν την παραδοχή να εμπιστεύεται την υπουργό του;

Στη ίδια συνέντευξη έβαλε «ταφόπλακα» στην προοπτική να δοθεί έκτακτο επίδομα Πάσχα αν και νωρίτερα είχε αναγνωρίσει ότι υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κύμα της ακρίβειας. Επί της ουσίας κατέστησε σαφές ότι ο λαός δεν έχει τίποτα να περιμένει από μία κυβέρνηση που επιβάλλοντας υψηλούς έμμεσους φόρους-οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 40% από το 2021 έως το 2023-δεν αφήνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να πάρουν ανάσα. Κι αν όντως πιστεύει πως η λύση είναι τα 780 ευρώ, στα οποία βρίσκεται σήμερα ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 800, τότε αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα.

Αλήθεια, τί εννοούσε ο πρωθυπουργός λέγοντας ότι η ΝΔ ήταν παλιά στα μαχαίρια με το ΠΑΣΟΚ; Ότι πλέον υπάρχουν σημεία σύμπλευσης ή και πολιτικής ταύτισης;

Το ΚΚΕ, σχολιάζοντας με τη σειρά του, τις αναφορές του Πρωθυπουργού για την τραγωδία στα Τέμπη, αναφέρει τα εξής: Ό,τι κι αν λέει ο κ. Μητσοτάκης για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, τόσο για το έγκλημα στα Τέμπη, όσο και για τις προσπάθειες συγκάλυψής του, τον εκθέτει η απαράδεκτη στάση του κόμματός του στην Εξεταστική Επιτροπή και το εσπευσμένο κλείσιμό της.

Δικαίωση για τα θύματα του εγκλήματος, όλο τον λαό και τη νεολαία, αποτελεί η αποκάλυψη όλων των αιτιών που οδήγησαν σε αυτό, η απόδοση των ποινικών και πολιτικών ευθυνών όπου υπάρχουν και ο αγώνας ώστε αυτό το έγκλημα πραγματικά “να μην ξεχαστεί, να μην παραγραφεί”. Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του σε αυτή την κατεύθυνση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Βορίδης: Ο σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί φταίνε για την τραγωδία, όχι ο Καραμανλής

Παλαιοχριστιανοί - Πατέρας 15χρονου: Εξαφανίστηκε το παιδί μου και με έβαλαν να προσέχω άλλο παιδί της δομής!

Τροχαίο: Ξαδέλφια σκοτώθηκαν στο ίδιο σημείο με 7 χρόνια διαφορά!