Αθλητικά

Ελλάδα - Καζακστάν: Ο Πογέτ ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιστροφή Τζόλη και Ζέκα και η απουσία λόγω τραυματισμού. Δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα.

-

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γκουστάβο Πογέτ, ανακοίνωσε τους παίκτες της αποστολής για το κρίσιμο παιχνίδι με το Καζακστάν (21/3). Ο Ουρουγουανός κόουτς κάλεσε ξανά στην εθνική τον Χρήστο Τζόλη και τον Ζέκα, ενώ ο Δημήτρης Γιαννούλης έμεινε εκτός, καθώς ο αριστερός μπακ της Νόριτς υπέστη θλάση στο παιχνίδι με τη Μίντλεσμπρο, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ.

Ο Πογέτ έχει καλέσει τρεις δεξιούς μπακ (Ρότα, Μπάλντοκ, Σάλιακας), ενώ στα αξιοσημείωτα είναι η επιστροφή του Τζόλη στην εθνική μετά από σχεδόν δύο χρόνια, καθώς πραγματοποιεί καλή σεζόν με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ (14 γκολ) στη Β' κατηγορία της Γερμανίας. Εκτός αποστολής έμειναν οι Γούτας, Βαγιαννίδης, Αλεξανδρόπουλος, Γαλανόπουλος, Παπανικολάου και Φούντας.

Ο αγώνας με το Καζακστάν στην OPAP Arena θα γίνει την Πέμπτη 21 Μαρτίου (νοκ άουτ) κι εφόσον προκριθεί η εθνική, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον νικητή του ζευγαριού Γεωργία-Λουξεμβούργο. Αναλυτικά οι κλήσεις:

Βλαχοδήμος, Πασχαλάκης, Αθανασιάδης, Διούδης, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Τζαβέλλας Ρότα, Μπάλντοκ, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Χατζηγιοβάνης, Μάνταλος, Σιώπης, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης, Παυλίδης και Τζόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Βορίδης: Ο σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί φταίνε για την τραγωδία, όχι ο Καραμανλής

Παλαιοχριστιανοί - Πατέρας 15χρονου: Εξαφανίστηκε το παιδί μου και με έβαλαν να προσέχω άλλο παιδί της δομής!

Τροχαίο: Ξαδέλφια σκοτώθηκαν στο ίδιο σημείο με 7 χρόνια διαφορά!