Life

“The 2Night Show”: Αλειφερόπουλος και Στεφανή στην παρέα της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξομολογήσεις καρδιάς και αποκαλύψεις από τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου..

-

Απόψε, Τρίτη 12 Μαρτίου, στις 24:00 καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2Night Show» είναι ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που πρόσφατα εμφανίστηκε σε διαφημιστική καμπάνια ως παρουσιαστής, δηλώνει πως θα ήθελε να παρουσιάσει ένα late night show και πως δεν καταλαβαίνει τα στεγανά που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με τους ρόλους των ηθοποιών.

Τι θυμάται από τη συμμετοχή του στο «The Borgias» με τον Jeremy Irons; Πού έτρωγε «βρώμικο» με τον Arragon από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»; Τι λέει για την αγαπημένη του θεία Μαρία Αλιφέρη; Τι ρόλο παίζει η οικογένειά του στη ζωή του; Τέλος, μιλάει για την παράσταση «Έγκλημα και Τιμωρία», που πρωταγωνιστεί, και εξηγεί τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει τις δουλειές του.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει και την Ινώ Στεφανή. Η Ινώ, που από μωρό μεγάλωσε μέσα στα ράλι λόγω του πατέρα της Κώστα Στεφανή, εκτός από την τηλεοπτική της συμμετοχή στο «Traction» μιλάει και για τη μεγάλη της αγάπη για την υποκριτική. Γιατί δεν έκανε όσα θα ήθελε ως ηθοποιός; Ποιες μεταγλωττίσεις έχει κάνει; Πώς πήρε την απόφαση να μπει σε αγώνες υπεραποστάσεων; Τι μπορεί να καταλάβει από τον τρόπο που οδηγεί κάποιος; Οδηγούν καλύτερα οι γυναίκες ή οι άντρες; Φοβάται την ταχύτητα; Τέλος, η ταλαντούχα Ινώ, προσπαθεί να εξηγήσει στον Γρηγόρη τι είναι το «offside» και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης