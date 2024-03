Υγεία - Περιβάλλον

Απογευματινά Χειρουργεία: Πρώτη εγχείριση και στην Καβάλα

Από τι έπασχε η ασθενής που χειρουργήθηκε και ποιοι γιατροί του ιδρύματος συμμετείχαν στην επέμβαση.

Το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το μεσημέρι, στο πλαίσιο της έναρξης εφαρμογής του θεσμού.

Το χειρουργείο αφορούσε ασθενή 86 ετών, η οποία υποβλήθηκε σε πλαστική αριστερής βουβωνοκήλης από τον διευθυντή του Χειρουργικού Τμήματος και της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας Γιάννη Τριανταφυλλίδη, και τον Επιμελητή Β' της Χειρουργικής Ευτύχιο Λοστορίδη.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό τοπική αναισθησία η οποία χορηγήθηκε από τη συντονίστρια διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος Ευγενία Κετικίδου.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής και η ασθενής νοσηλεύεται στο Χειρουργικό τμήμα.

Η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να λάβει εξιτήριο την Τετάρτη.

