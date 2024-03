Πολιτισμός

Ντοκιμαντέρ “Αδέσποτα κορμιά” - Θεσσαλονίκη : Αστυνομικοί απώθησαν διαδηλωτές έξω από το “Ολύμπιον” (βίντεο)

Αστυνομικός ενημέρωσε τους διαδηλωτές πως υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση συγκεντρώσεων σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το Ολύμπιον - Οι συγκεντρωμένοι δεν αποχώρησαν

Αναβρασμός επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, με φόντο την προβολή του ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα κορμιά» στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιον, λόγω της αφίσας του ντοκιμαντέρ, η οποία χαρακτηρίστηκε «βλάσφημη».

Η προβολή του ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 19:00. Μπροστά στο Κινηματοθέατρο συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός φοιτητών και άλλων πολιτών που διαδήλωναν υπέρ του ντοκιμαντέρ.

Αστυνομικός ενημέρωσε τους διαδηλωτές πως υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση συγκεντρώσεων σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το Ολύμπιον. Ωστόσο τα άτομα αποφάσισαν να μην αποχωρήσουν.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας έδωσε εντολή στις δυνάμεις των ΜΑΤ να τους απωθήσουν. Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η απώθηση των ατόμων από τις αστυνομικές δυνάμεις, ομάδα πέντε ατόμων που διαδήλωνε κατά του ντοκιμαντέρ έκανε την εμφάνισή της έξω από το Ολύμπιον, με τους αστυνομικούς να τους ζητούν να αποχωρήσουν.

