Ερντογάν: Θετικό το κλίμα με την Ελλάδα, εύχομαι να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα

Αναφορά στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του προς τους πρεσβευτές των ξένων χωρών που υπηρετούν στην Άγκυρα, στο δείπνο ιφτάρ που παρέθεσε με αφορμή τον ιερό για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Ελπίζουμε ότι η αρνητική (sic) ατμόσφαιρα το τελευταίο διάστημα με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εδώ δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί λύση αγνοώντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και την κυρίαρχη ισότητά της».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι «Όλοι έχουν πλέον επίγνωση του γεγονότος ότι χωρίς μια δίκαιη λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα, η διαρκής ειρήνη και η σταθερότητα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ούτε στην περιοχή μας, ούτε στον κόσμο. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η ίδρυση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και γεωγραφικά ενιαίου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στη βάση των συνόρων του 1967. Όλοι μας οφείλουμε ένα χρέος στα δολοφονημένα παιδιά των Παλαιστινίων. Αυτό το χρέος μπορεί να εξοφληθεί μόνο με την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία υποστήριξε πως «εκφράζουμε την υποστήριξή μας για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα ειρηνευτικά σχέδια που αποκλείουν τη Ρωσία δεν θα φέρουν αποτελέσματα».

Ειδικά για το ΝΑΤΟ τόνισε πως η Τουρκία είναι ενεργό και ισχυρό μέλος του για περισσότερα από 70 χρόνια και αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ασφάλειάς της.

Υπέβαλε τα διαπιστευτήριά του στον Ερντογάν ο πρεσβευτής της Ελλάδας

Στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέβαλε σήμερα τα διαπιστευτήριά του ο πρεσβευτής της Ελλάδας στη Άγκυρα, Θεόδωρος Μπιζάκης. Μετά την υποβολή των διαπιστευτηρίων του, ο πρεσβευτής της Ελλάδας συμμετείχε μαζί με άλλους πρέσβεις σε δείπνο ιφτάρ, με αφορμή τον ιερό για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανίου, που παρατέθηκε από τον κ. Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα.

Ο πρέσβης Μπιζάκης υπηρετεί στην τουρκική πρωτεύουσα από τις 12 Δεκεμβρίου, προερχόμενος από τη θέση επιτετραμμένου στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Ο Θεόδωρος Μπιζάκης γεννήθηκε στο 1968 στη Βέροια και εντάχθηκε στο διπλωματικό σώμα το 1994, έπειτα από σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Universite Libre de Bruxelles- Institut d’ Etudes Europeennes. Εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, υπηρέτησε στο παρελθόν στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, τη Λευκωσία και το ΝΑΤΟ.

Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Ισπανικά. Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.

Πηγή: ΑΜΠΕ

