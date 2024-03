Οικονομία

Ακρίβεια: Τα “μέτρα Κασσελάκη” για φόρους, εισφορές και τιμές και ο “Χουντίνι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πακέτο μέτρων για φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Και η αντίδραση του Κωστή Χατζηδάκη.

-

Την πρόταση του για ένα «δίκαιο, βιώσιμο, απλό» και, κυρίως, «σταθερό για τουλάχιστον 10 χρόνια» φορολογικό σύστημα παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης, μαζί με τα άμεσα μέτρα που αφορούν την ακρίβεια.

Η φορολογική πρόταση ξεδιπλώνεται σε πέντε μεταρρυθμίσεις, που θα έχουν μορφή προτάσεων νόμου.

Εξειδικεύεται στις δύο κατηγορίες φορολογουμένων, δηλαδή στα φυσικά πρόσωπα και στους ελεύθερους επαγγελματίες-επιχειρήσεις, προβλέπει πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου και μεγάλη μείωση στη φορολογία για τα ενοίκια, ενώ μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη-εργαζομένου.

Ειδικότερα οι πέντε μεταρρυθμίσεις στην οικονομία που παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης:

Φυσικά πρόσωπα-ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τα φυσικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η πρόταση νόμου θα αφορά τροποποίηση των φορολογικών συντελεστών ως εξής:

Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, αφορολόγητο για όλους.

Για εισοδήματα από 10.000 – 15.000 ευρώ, από 22% που ισχύει σήμερα, εμείς προτείνουμε 10%.

Για εισοδήματα από 15.000 – 20.000, προτείνουμε 12%.

Για εισοδήματα από 20.000 – 26.000 ευρώ, στο 15%.

Για εισοδήματα από 26.000 – 30.000 ευρώ, από 28% στο 18%.

Για εισοδήματα από 30.000 – 40.000 ευρώ, από 36% στο 22%.

Για εισοδήματα από 40.000 – 60.000 ευρώ, από 44% στο 30%.

Για εισοδήματα από 60.000 – 80.000 ευρώ, από 44% στο 36%.

Για εισοδήματα από 80.000 – 100.000 ευρώ, από 44% στο 38%.

Για εισοδήματα από 100.000 – 200.000 ευρώ, παραμένει το 44%

Άνω των 200.000 ευρώ αυξάνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι φθάνουν μέχρι το 49% για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 900.000 ευρώ, δήλωσε.

«Ας τελειώνουμε με την υποκρισία. Κανένας γιατρός ή οδοντίατρος, κανένας πολιτικός μηχανικός ή πτυχιούχος πολυτεχνείου που εργάζεται στο εξωτερικό δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα αν δεν γνωρίζει ότι έχει το δικαίωμα σε μια δίκαιη και βιώσιμη φορολόγηση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

Προοδευτική κλίμακα φορολόγησης για τις εταιρείες

«Για τις επιχειρήσεις εγκαθιστούμε μια προοδευτική κλίμακα φορολόγησης με δύο απλούς συντελεστές:

17% αντί για 22% που ισχύει σήμερα για κέρδη μέχρι 220.000 ευρώ και

αντί για 22% που ισχύει σήμερα για κέρδη μέχρι 220.000 ευρώ και 24% αντί για 22% που ισχύει σήμερα για τις επιχειρήσεις που έχουν κέρδη άνω των 220.000 ευρώ».

Επ' αυτού, ο κ.Κασσελάκης εξήγησε: «Για να προλάβω την προπαγάνδα Μητσοτάκη που θα αρχίσει από αύριο στα κανάλια να μιλάει για αύξηση κατά 2% στον φόρο των μεγάλων επιχειρήσεων θα είμαι ξεκάθαρος:

Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βάζουμε ως προτεραιότητα το 96,7% του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων της χώρας, δηλαδή 303.000 εταιρείες, και καλούμε τις περίπου 10.000 εταιρείες οι οποίες υπερβαίνουν τις 220.000 ευρώ κέρδους να βάλουν πλάτη, με αυτή τη μικρή αύξηση, σ' αυτούς που τους έβαλαν πλάτη για να υπάρχουν σήμερα όλα τα προηγούμενα 14 χρόνια.

Εξάλλου, το 2% του άμεσου φόρου που θα πληρώνουν περισσότερο θα επιστρέψει στα ταμεία τους πολλαπλάσιο λόγω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των υπολοίπων που είναι πελάτες και συνεργάτες τους».

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

«Μειώνουμε τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου κατά 4,5% εντός της πρώτης τριετίας, ώστε να επιτύχουμε, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα, μείωση της ανεργίας κατά 5%».

Κατάργηση της προκαταβολής φόρου

«Πλήρης κατάργηση του άδικου και αντιαναπτυξιακού μέτρου της προκαταβολής φόρου. Για όλους: ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις».

Μείωση φόρου για τα ενοίκια

«Μειώνουμε τον φόρο στα ενοίκια μέχρι 12.000 ευρώ στο 5% από το 15% που είναι σήμερα».

«Γνωρίζουμε - κοστολογούμε - προτείνουμε», τόνισε ο κ. Κασσελάκης και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό έκλεισε την ομιλία του με την πρόκληση: «Κύριε Μητσοτάκη, ιδού η Ρόδος».

Τα άμεσα και τα μόνιμα μέτρα για την ακρίβεια

Με την επισήμανση ότι «η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας», ο κ. Κασσελάκης παρουσίασε τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισής της. Πρώτος στόχος, είπε, είναι «η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος ώστε το ονομαστικό εισόδημα από κάθε πηγή να επαρκεί για την αξιοπρεπή διαβίωση όλων».

Και πρόσθεσε: «Αναφέρω κάποια άμεσα μέτρα κρατικών παρεμβάσεων καταστολής της ακρίβειας, συνολικού ύψους 3,243 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή που, επειδή θα πληρώσουν οι κερδοσκόποι, τα έσοδα για το κράτος υπερκαλύπτουν αυτό το κόστος καθώς φτάνουμε στα 3,262 εκατ. ευρώ. Άρα η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σώζει την κοινωνία και τον προϋπολογισμό».

Εξήγησε δε ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα προκύπτει από μια σειρά έκτακτων παρεμβάσεων στα έσοδα, ώστε να επιστρέψει στο Δημόσιο ένα μεγάλο μέρος των περισσότερων από 15 δισ. ευρώ που έχουν αποκομίσει τα ολιγοπώλια και οι τράπεζες από την κερδοσκοπία την περίοδο 2022-2023.

Πιο συγκεκριμένα, στα έκτακτα μέτρα για να έρθουν έσοδα περιέλαβε:

Εκτακτη εισφορά 90% στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας από τον 9ο μήνα του 2022 έως και τον 12ο του 2023 (800 εκατ. ευρώ)

Εκτακτη εισφορά στο 90% στα υπερκέρδη των εταιρειών διύλισης και εμπορίου για το 2023 (έσοδα 715 εκατ. ευρώ).

Εκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών το 2023 με συντελεστή 90% (1,64 δισ. ευρώ).

Κατόπιν τούτων, παρουσίασε τα άμεσα μέτρα για την ακρίβεια:

Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους 5% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θέσπιση ανώτατου ορίου κέρδους στη λιανική ανά MWh, σε ετήσια βάση.

στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θέσπιση ανώτατου ορίου κέρδους στη λιανική ανά MWh, σε ετήσια βάση. Ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους από τη διύλιση και την εμπορία σε μόνιμη βάση στον μέσο όρο του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Προσωρινά, για όχι λιγότερο από 1 χρόνο, μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα στον χαμηλότερο επιτρεπτό συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για το αγροτικό πετρέλαιο προχωράμε σε πλήρη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και σε καθιέρωση υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, από 24% που ισχύει σήμερα.

Για τα τρόφιμα και τα βιομηχανικά αγαθά ευρείας χρήσης προχωράμε στην επιβολή πλαφόν κερδών σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και καθιερώνουμε καθημερινούς εντατικούς ελέγχους.

Επιβάλλουμε ανώτατο περιθώριο κέρδους σε εισαγωγείς-εγχώριους βιομηχανικούς παραγωγούς και αποθήκες λιανεμπορίου.

Όλα αυτά με βάση τον μέσο όρο τιμών που ισχύουν για τα αντίστοιχα προϊόντα, αλλά και για ίδιες ή παρόμοιες εταιρείες στις 15 ευρωπαϊκές χώρες με τον χαμηλότερο μηνιαίο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα.

Προσωρινά για 6+6 μήνες προχωράμε στον μηδενισμό του συντελεστή ΦΠΑ στις κατηγορίες βασικών αγαθών, όπως τα προσδιορίζει η ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή στο αλεύρι, το ψωμί, τα δημητριακά, το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, τα έλαια, τα λαχανικά και φυσικά σε όλα τα είδη διατροφής βρεφών και νηπίων.

Στα μόνιμα μέτρα προτείνουμε την ένταξη προϊόντων ατομικής υγιεινής ενηλίκων και περιποίησης βρεφών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από 13% που είναι σήμερα στα βρεφικά είδη και από 24% που είναι σήμερα στα είδη ενηλίκων και υπερηλίκων.

Προτείνουμε τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στους συντελεστές 21%, 11% και 5% αντίστοιχα στις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών, καθώς και σε 6% για την ύδρευση από 13% και στην αποχέτευση σε 23% από 24% που είναι σήμερα».

Χατζηδάκης: Ο Κασσελάκης έπαθε... Τσίπρα και έταξε τα πάντα στους πάντες

Τις ανακοινώσεις του Στέφανου Κασσελάκη για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με ανάρτησή του στο Facebook ο Κωστής Χατζηδάκης. Όπως αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών, ο Στέφανος Κασσελάκης «έπαθε... Τσίπρα», ενώ τον χαρακτηρίζει «νέο πολιτικό Χουντίνι» που «έταξε λεφτά από μειώσεις φόρων χωρίς καμία κοστολόγηση».

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση η κ. Χατζηδάκη:

«Ο Κασσελάκης «έπαθε…Τσίπρα» και έταξε τα πάντα στους πάντες. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι μένει πιστός στις παραδόσεις αυτού του κόμματος. Ανεύθυνες υποσχέσεις και ακατάσχετη παροχολογία!

«Έπαθε… Τσίπρα» και συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Αμετανόητοι μετά τη διπλή ήττα των εκλογών του 2019 και του 2023, συνεχίζουν τα ίδια πολιτικά παραμύθια.

Και το κάνουν ισοπεδώνοντας τις κατακτήσεις των Ελλήνων πολιτών στο πεδίο της Οικονομίας αλλά και τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η Κυβέρνηση και που κατατάσσουν την Ελλάδα πολύ ψηλά σε ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και προσέλκυση επενδύσεων σε ολη την Ευρώπη.

Ως ένας νέος «πολιτικός Χουντίνι» έταξε λεφτά απο μειώσεις φόρων χωρίς καμιά κοστολόγηση! Και χωρίς επίγνωση φυσικά των συνεπειών για τον προϋπολογισμό και την Οικονομία. Ενώ ξέχασε επίσης πως από την παρούσα Κυβέρνηση πάνω από 50 φόροι έχουν μειωθεί ή καταργηθεί. Έταξε επενδύσεις ενώ αυτές ανεβαίνουν συνεχώς και σταθερά από το 2019 και μετά. Και οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν σημειώσει ρεκόρ τελευταίας 20ετίας. Υποσχέθηκε επίσης αύξηση εισοδήματος ενώ σταθερή πολιτική της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και ιδιαίτερα των ασθενέστερων με αύξηση του μέσου μισθού πάνω από τον πληθωρισμό (19%) και του κατώτατου μισθού κατά 20%, ενώ επίκειται και νεα αύξηση του μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Παριστάνει ότι αγνοεί επίσης πως για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια δόθηκαν σημαντικές αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους (1.476 ευρώ το όφελος για τον μέσο δημόσιο υπάλληλο από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης το 2023 και 2024) ενώ και οι τριετίες «ξεπάγωσαν» πολύ νωρίτερα στον ιδιωτικό τομέα.

Αφήνουμε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τους υποστηρικτές του στην πολιτική τους περιδίνηση. Εμείς συνεχίζουμε στην ίδια πορεία που συνδυάζει την υπεύθυνη οικονομική πολιτική με την κοινωνική δικαιοσύνη ».