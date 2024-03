Απογευματινά χειρουργεία - Γεωργιάδης: Αντιδρούν μόνο οι “συνδικαλιστές με ωράριο” (βίντεο)

Υγεία - Περιβάλλον

Τι είπε για τον καρκινοπαθή που αυτοκτόνησε, την καθυστέρηση στο φάρμακο και την ψυχολογική υποστήριξη των καρκινοπαθών. Πως απάντησε για την φωτογραφία με τον ασθενή που χειρουργήθηκε και τις αντιδράσεις.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για την πρεμιέρα των απογευματινών χειρουργείων.

Ο κ. Γεωργιάδης πριν απαντήσει σε ερωτήματα, θέλησε αναφέρθηκε στην υπόθεση του καρκινοπαθούς που αυτοκτόνησε στην Κρήτη, σύμφωνα με καταγγελία συγγενών του, επειδή περίμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα φάρμακο για να μπορέσει να ξεκινήσει την θεραπεία του.

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του αυτόχειρα καρκινοπαθούς. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που μας θέτει προ των ευθυνών μας, όχι τόσο για το θέμα του φαρμάκου, που ακούστηκε, το οποίο είχε λυθεί, όσο ως προς την ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων που μαθαίνουν ξαφνικά ότι έχουν καρκίνο», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας προσέθεσε ότι «η καθυστέρηση στο φάρμακο δεν ήταν πάνω από μια εβδομάδα. Το πρώτο ραντεβού για την θεραπεία του δεν κλείστηκε χθες – προχθές, το πρώτο ραντεβού ήταν 4 Μαρτίου, στο οποίο δεν προσήλθε. Υποθέτω ήταν ήδη σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση για αυτό δεν πήγε στο ραντεβού, το υποθέτω μόνο, ότι έμαθε ξαφνικά ότι πάσχει με καρκίνο και επιθετικής μορφής και αυτό τον κατέβαλε».

«Το φάρμακο ήταν σε έλλειψη, με παρέμβαση μου έκανε έκτακτη εισαγωγή ο εισαγωγέας 60.000 φιαλιδίων και δεν υπάρχει έλλειψη, το ξέρουν αυτό οι καρκινοπαθείς. Υπάρχει πρόβλημα με το φάρμακο, το σύστημα θα έπρεπε να λειτουργεί περισσότερο αυτόματα, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν ήταν πρόβλημα το φάρμακο, βρέθηκε μέσα σε μια εβδομάδα, αλλά η ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς», είπε ο ΥΠ. Υγείας.

Ως προς τις καταγγελίες για μεγάλη αναμονή για μια εξέταση PET SCAN, απαραίτητη σε καρκινοπαθείς, προκειμένου να διαπιστωθεί με λεπτομέρειες η κατάσταση τους, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι «το PET SCAN έχει αναμονή στην Κρήτη γύρω στον έναν μήνα, ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα είναι η αναμονή ίδια. Το PET SCAN είναι πολύ ακριβή εξέταση, τα μηχανήματα είναι λίγα, τα φάρμακα που απαιτούνται δεν είναι ευρείας παραγωγής. Υπάρχει αίτηση από κάποιους γιατρούς να κάνουν απογευματινή βάρδια για PET SCAN στο Νοσοκομείο Ηρακλείου για να μειωθεί η αναμονή».

Για τα απογευματινά χειρουργεία, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι κυκλοφορούν διάφορες ακρότητες σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ενδεικτικά ανέφερε πρωτοσέλιδο εφημερίδας, που ανέφερε ότι η πρεμιέρα των απογευματινών χειρουργείων έγινε εν μέσω αντιδράσεων και αποδοκιμασιών του Υπουργού Υγείας, απαντώντας ότι στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ήταν εκατοντάδες άνθρωποι που χειροκροτούσαν και μόνο ένας από αποδοκίμαζε.

Στρέφοντας τα βέλη του προς τους συνδικαλιστές, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «Μπαίνουν διαρκώς νοσοκομεία στο σύστημα των απογευματινών χειρουργείων. Λέτε ότι αντιδρούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Τότε ρε παιδιά, ποιοι χειρουργούν σε όλη την Ελλάδα; Αντιδρούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τους, οι συνδικαλιστές αντιδρούν, ενώ οι συνάδελφοι τους κάνουν τα χειρουργεία. Χθες πήγαν να διαμαρτυρηθούν κατά λάθος σε μια εκδήλωση που ήταν ο κ. Φλωρίδης. Ξέρετε γιατί; Η εκδήλωση ήταν στις 13:00. Ο αγώνας των συνδικαλιστών σταμάτησε στις 15:00, όταν σταμάτησε το ωράριο τους στις 15:00, εγώ πήγα στις 16:00 και δεν υπήρχε κανείς γιατί είναι συνδικαλιστές με ωράριο».

Ο Υπ. Υγείας ξεκαθάρισε ότι «το πλαφόν είναι 2.000 ευρώ για τα απογευματινά χειρουργεία, ενώ εφημερίδα σήμερα γράφει ότι είναι 4.000 ευρώ».

Απαντώντας στην κριτική σε βάρος για την φωτογραφία με τον ασθενή που χειρουργήθηκε πρώτος σε απογευματινό χειρουργείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «Όταν έφτασα στο Νοσοκομείο ενημερώθηκα ότι ο ίδιος ο ασθενής μας παρακάλεσε να πάμε επάνω για να μας δει και μετά ο ίδιος ζήτησε να κάνει δήλωση. Ρώτησα αν είναι σίγουρος και μου είπαν “μάλιστα”. Λέτε να πήγαινα εγώ με τις κάμερες πάνω από έναν ασθενή;» και συμπλήρωσε, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση ότι «θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σωστό ότι το έκανα, αφού ήταν με την συναίνεση του ασθενούς και είναι μια φωτογραφία και ένα βίντεο που θα μείνει στην Ιστορία».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι υπάρχει δικλείδα ασφαλείας για να μην ακυρώνονται πρωινά χειρουργεία και ωθούνται ασθενείς σε απογευματινά χειρουργεία, αναγκαζόμενοι να πληρώνουν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι «Ο αριθμός των πρωινών χειρουργείων ανά νοσοκομείο, ακόμη και ανά κλινική, θα είναι διαθέσιμος σε όλους τους πολίτες μέσω του site του Υπουργείου και θα ξέρουν όλοι οι πολίτες την κατάσταση. Αν μια κλινική μείωση τα πρωινά χειρουργεία θα χάσει το δικαίωμα να κάνει απογευματινά χειρουργεία».

«Με τα απογευματινά χειρουργεία δώσαμε την δυνατότητα στον ασθενή που περιμένει, να μην πληρώσει πενταπλάσια σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, αλλά να κάνει με κόστος στο ένα πέμπτο, την επέμβαση στον γιατρό και στο δημόσιο νοσοκομείο που ο ίδιος ήθελε. Μας κατηγορούν για αυτό; Όποιος είναι κατά των απογευματινών χειρουργείων είναι υπέρ των ιδιωτικών κλινικών και όχι το αντίθετο, όπως μας κατηγορεί η αντιπολίτευση», επεσήμανε ο Υπ. Υγείας.





