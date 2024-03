Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη - καρκινοπαθής: “Το φάρμακο ήρθε… το βράδυ της κηδείας του” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 συγγενής του άνδρα που αυτοκτόνησε, περιμένοντας το φάρμακο για την θεραπεία του. Το γράμμα στους συγγενείς και το “τελευταίο ποτηράκι” που ήπιε στην υγειά των παιδιών και των εγγονιών του.

-

(εικόνα αρχείου)

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη, ο κ. Ευτύχης Σαρζετάκης, εξάδελφος του 72χρονου καρκινοπαθούς, που έβαλε τέλος στην ζωή του στο Ηράκλειο, «αναμένοντας το φάρμακο για να κάνει την χημειοθεραπεία του», σύμφωνα με την καταγγελία συγγενικών του προσώπων.

Όπως περιέγραψε, ο 72χρονος ταλαιπωρήθηκε και η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί καθώς δεν είχε άμεσα την φροντίδα και την ιατρική αντιμετώπιση που έπρεπε, σύμφωνα με την κρίση των συγγενών του, οι οποίοι αναζήτησαν στο εξωτερικό το φάρμακα που δεν υπήρχε διαθέσιμο στην Ελλάδα, ώστε να ξεκινήσει την θεραπεία του για την αντιμετώπιση ενός όγκου 6 εκατοστών που είχαν εντοπίσει οι γιατροί.

Ο εξάδελφος του αυτόχειρα καρκινοπαθούς είπε μεταξύ άλλων ότι το φάρμακο δεν ήταν διαθέσιμο στην Ελλάδα και ότι μετά τις ενέργειες συγγενών του, ακόμη και μέσω βουλευτών ώστε να διασφαλιστεί το φάρμακο που απαιτείτο για να γίνει η θεραπεία του, καθώς αυτό δεν κατέστη εφικτό, αναζητήθηκε το σκεύασμα στην Γερμανία, όπου παραγγέλθηκε και κατά τραγική ειρωνία έφθασε ταχυδρομικά στο σπίτι του καρκινοπαθούς το βράδυ της κηδείας του!

Ο κ. Σαρτζετάκης σημείωσε ότι ο 72χρονος υπέφερε από φρικτούς πόνους για πολλές ημέρες και νύχτες, δυσκολευόταν να κοιμηθεί και δεν μπορούσε καν να μετακινηθεί και να φτάσει στο νοσοκομείο, όταν ειδοποιήθηκε για να πάει για την θεραπεία του.

Ανέφερε ακόμη πως ο αυτόχειρας άφησε ένα σημείωμα προς τα παιδιά, τα εγγόνια και τους άλλους συγγενείς του, αναφέροντας ότι τους αγαπά και ζητά συγγνώμη για τον πόνο που τους προκαλεί με την πράξη του, ενώ είχε δίπλα στο σημείωμα αφήσει και ένα ποτηράκι που ήπιε στην υγεία τους, πριν προβεί στο απονενοημένο διάβημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Αριδαία: Νεκροί δύο 20χρονοι από εκτροπή αυτοκινήτου

ΗΠΑ - Εκλογές: Μπάιντεν και Τραμπ εξασφάλισαν το χρίσμα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων

Ακρίβεια: Τα “μέτρα Κασσελάκη” για φόρους, εισφορές και τιμές και ο “Χουντίνι”