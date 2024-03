Κόσμος

Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι για πυρηνικό πόλεμο

Αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε δοκιμές πυρηνικών όπλων η Ρωσία μπορεί να πράξει το ίδιο, είπε ακόμη ο ρώσος πρόεδρος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τη Δύση πως η Ρωσία είναι «από στρατιωτική-τεχνική σκοπιά έτοιμη, φυσικά» για πυρηνικό πόλεμο και ότι εάν οι ΗΠΑ έστελναν στρατεύματα στην Ουκρανία, η Μόσχα θα το εκλάμβανε ως μείζονα κλιμάκωση του πολέμου.

Μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές που θα διεξαχθούν από τη 15η ως τη 17η Μαρτίου, στις οποίες θεωρείται βέβαιο πως θα εξασφαλίσει νέα 6ετή θητεία, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας επισήμανε πως δεν θεωρεί πως θα μπορούσε να ληφθεί «βιαστικά» η απόφαση να διεξαχθεί πυρηνικός πόλεμος, ούτε βλέπει καμιά ανάγκη να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Από στρατιωτική-τεχνική σκοπιά είμαστε, φυσικά, έτοιμοι», ανέφερε ο κ. Πούτιν, 71 ετών, σε συνέντευξή του εφ’ όλης της ύλης στο πρώτο κανάλι της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και στο πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Για τον ρώσο πρόεδρο, οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται πως εάν ανέπτυσσαν στρατεύματα σε ρωσικό έδαφος, ή στο ουκρανικό, η Ρωσία θα εκλάμβανε την κίνηση ως «επέμβαση».

Στις ΗΠΑ «υπάρχουν αρκετοί ειδικοί στο πεδίο των ρωσοαμερικανικών σχέσεων και σε αυτό της στρατηγικής εγκράτειας», ανέφερε ο κ. Πούτιν.

«Κατά συνέπεια, δεν νομίζω πως υπάρχει καμιά βιάση προς αυτό» (σ.σ.: τον πυρηνικό πόλεμο), αλλά «είμαστε έτοιμοι για αυτόν».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία πυροδότησε τη σοβαρότερη κρίση στις σχέσεις Ρωσίας/Δύσης μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα το 1962 και ο Βλαντίμιρ Πούτιν πως η Δύση διακινδυνεύει να πυροδοτήσει πυρηνικό πόλεμο αν αναπτύξει στρατεύματα στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία.

Ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έπειτα από οκτώ χρόνια πολέμου στην ανατολική Ουκρανία ανάμεσα σε δυνάμεις του Κιέβου και φιλορώσους αυτονομιστές, που η Δύση λέει πως υποστηρίζονταν από ρωσικές δυνάμεις, στην άλλη.

Η Δύση έχει υποσχεθεί να εγγυηθεί πως η Ρωσία θα «ηττηθεί» στην Ουκρανία, αλλά, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου, τα ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν χονδρικά το ένα πέμπτο του εδάφους της χώρας αυτής.

Καθώς οι ΗΠΑ διανύουν εκλογική χρονιά, στη Δύση, και ειδικά στην Ουάσιγκτον επικρατούν διχογνωμίες για την υποστήριξη των στρατευμάτων του Κιέβου, την ώρα που η Ρωσία προχώρησε σε μερική επιστράτευση, ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της με εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες, ενώ ταυτόχρονα επανεξοπλίζεται με ρυθμό πολύ ταχύτερο από τις δυτικές δυνάμεις.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, πως εκ του αξιώματός του είναι αυτός που θα κληθεί να αποφασίσει για τη χρήση πυρηνικών όπλων, επανέλαβε στη σημερινή συνέντευξη του πως το ζήτημα αυτό ορίζεται στο συναφές δόγμα του Κρεμλίνου. «Τα όπλα υπάρχουν για να τα χρησιμοποιούμε», είπε. «Έχουμε τις δικές μας αρχές».

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν μακράν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσιο στον κόσμο, κατέχουν πάνω από το 90% των πυρηνικών όπλων στον πλανήτη.

Ο πρόεδρος Πούτιν είπε επίσης πως η Μόσχα είναι διατεθειμένη να διεξαγάγει σοβαρές διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία, όμως πρέπει να είναι βασισμένες στην πραγματικότητα — όχι σε ορέξεις μετά τη χρήση ψυχοτρόπων ναρκωτικών», δήλωσε.

Τον περασμένο μήνα, το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε πως το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, κάτι που απορρίφθηκε από την αμερικανική πλευρά, η οποία είδε στην ιδέα ρωσική προσπάθεια να «παγώσει» ο πόλεμος.

Αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε δοκιμές πυρηνικών όπλων η Ρωσία μπορεί να πράξει το ίδιο, είπε ακόμη ο ρώσος πρόεδρος.

«Δεν είναι απαραίτητο (...) θα χρειαστεί να το σκεφτούμε, αλλά δεν θα απέκλεια να κάνουμε το ίδιο», είπε ερωτηθείς σχετικά.

Ακόμη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον ρωσικών περιφερειών στην προσπάθειά της να «υπονομεύσει» τις εκλογές του σαββατοκύριακου στη χώρα του.

Οι ουκρανικές επιθέσεις εξηγούνται «πολύ απλά», είπε: έγιναν με φόντο «τις (σ.σ.: ουκρανικές) αποτυχίες στη γραμμή του μετώπου».

«Ωστόσο ο κύριος σκοπός, δεν έχω καμιά αμφιβολία, είναι αν όχι να υπονομεύσουν τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, τουλάχιστον να αποπειραθούν να εμποδίσουν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν τους πολίτες να εκφράσουν τη βούλησή τους», πρόσθεσε ο ρώσος πρόεδρος.

Στις εκλογές που θα διεξαχθούν από την Παρασκευή ως και την Κυριακή ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται, απούσης πραγματικής αντιπολίτευσης, να εξασφαλίσει νέα προεδρική θητεία ως το 2030, τη χρονιά που θα συμπληρώσει τα 77 του χρόνια. Θα μπορούσε δυνητικά να εκλεγεί τότε για άλλη μια θητεία, ως το 2036, χάρη σε αναθεώρηση του ρωσικού Συντάγματος πριν από τέσσερα χρόνια.

