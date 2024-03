“The 2Night Show” – Αλειφερόπουλος: Τρώγαμε “βρώμικο” με τον “Άραγκορν ” στην Κωνσταντινούπολη

Life

Ο αγαπημένος ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο “The 2Night Show” και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τι είπε για το “The Borgias” και την συνύπαρξη με τον Jeremy Irons και την συγγένεια με την Μαρία Αλιφέρη.

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show το βράδυ της Τρίτης 12/3.

«Δεν έχω πρόβλημα με τις συνεντεύξεις, αλλά δε νομίζω ότι χρειάζεται να μιλάω αν δεν έχω κάτι να πω» ανέφερε αρχικά ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος για τον λόγο που δίνει σπάνια συνεντεύξεις ενώ παραδέχτηκε πως είναι φανατικός τηλεθεατής των late night show, και πως θα φανταζόταν τον εαυτό του παρουσιαστή σε μια τέτοιου είδους εκπομπή.

«Τα στεγανά του ποιοτικού και μη εδώ είναι πολύ έντονα σε σχέση με την κωμωδία και το δράμα, ήταν τουλάχιστον μέχρι πολύ πρόσφατα. Γιατί να θεωρούμε την κωμωδία υποδεέστερη από το δράμα; Είναι άλλο να σου αρέσει κάτι και κάτι άλλο όχι, αλλά γιατί να το θεωρείς υποδεέστερο;» ανέφερε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός για τον διαχωρισμό που βλέπουμε να γίνεται πολλές φορές ανάμεσα στους κωμικούς και τους δραματικούς ηθοποιούς.

Ακόμη, ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος αναφέρθηκε και στην εμπειρία του από τη συμμετοχή του στην αμερικάνικης παραγωγής σειρά «Τhe Borgias» τονίζοντας τις άριστες συνθήκες που επικρατούσαν.

«Με την γυναίκα μου, κορίτσι μου τότε, είχαμε αποφασίσει να μετακομίσουμε στο εξωτερικό για τους σπουδές της, τότε δέχτηκα ένα τηλέφωνο από μια Αγγλίδα για casting σε μια ταινία, πήρα έναν μικρό ρόλο, συμμετείχε και ο Aragon από τον «Άρχοντα των δαχτυλιδιών», ήταν πολύ ωραία εμπειρία να τρώμε μαζί βρώμικα στην Κωνσταντινούπολη. Πήγαμε τελικά για δυο χρόνια στο Λονδίνο…

Η απόφαση να επιστρέψουμε ήρθε σταδιακά. Όταν πήγαινε Μάιος και έξω ήταν σαν Δεκέμβριος, τρελαινόμουν, δεν τον άντεχα… και η Φαίδρα ήθελε να γυρίσουμε» αποκάλυψε ακόμη ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος.

Ο ηθοποιός όμως, μίλησε και για τη σχέση με τη θεία του, Μαρία Αλιφέρη.

«Η Μαρία Αλιφέρη είναι θεία μου. Είναι αδελφή του πατέρα μου. Έκανα προετοιμασία μαζί της για να δώσω εξετάσεις, και συμβουλές μου έδινε. Ακόμα συζητάμε πράγματα, τώρα μπορεί να με πάρει κι εκείνη τηλέφωνο να με ρωτήσει κάτι. Είμαστε πολύ κοντά» είπε και πρόσθεσε,

«Δεν είμαι από εύπορη οικογένεια. Όσο δεν είχα γυναίκα και παιδί, ήμουν πολύ επιλεκτικός στις δουλειές μου, ξόδευα όλα μου τα λεφτά στο να πάρω ή να αλλάξω μηχανή. Από όταν έκανα οικογένεια άλλαξαν πολλά, προσπαθώ όμως, κάνω πολύ θέατρο, δε λέω όχι στην τηλεόραση, ούτε έχω στεγανά».

Τέλος, ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος είπε, «To political correct με απασχολεί πάρα πολύ… Υπάρχουν κινήματα που έχουν ουσία και είναι απαραίτητα αλλά από την άλλα πάμε σε έναν νεοσυντηριτισμό, που οδηγεί σε έλλειψη ελευθερίας… Ας ελπίσουμε ότι τα παιδιά μας θα κάνουν λίγο καλύτερη δουλειά».]

