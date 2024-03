“The 2Night Show” - Στεφανή: Ήταν μονόδρομος να ασχοληθώ με το αυτοκίνητο και τις μηχανές

Life

Η Ινώ Στεφάνη, ήταν καλεσμένη στο “The 2Night Show” και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τι είπε για την σχέση με τον πατέρα της Κώστα Στεφανή, την υποκριτική και τους extreme αγώνες.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” στον ΑΝΤ1 την Τρίτη (12/03) ήταν η Ινώ Στεφανή, σε μια συζήτηση γεμάτη… ταχύτητα και ιστορίες από τα ράλι.

Μιλώντας για την ενασχόλησή της με το αυτοκίνητο, η Ινώ εξήγησε πως από μωρό μεγάλωσε μέσα στα ράλι λόγω του πατέρα της, Κώστα Στεφανή.

«Ήταν μονόδρομος να ασχοληθώ με το αυτοκίνητο και τις μηχανές! Ήμουν 20 ημερών, δεν είχα σαραντίσει και ήταν το ράλι Χαλκιδικής, όπου η μητέρα μου μας πήγαινε πάντα με τον αδελφό μου από κοντά. Ήμουν κατακόκκινη από τη γέννα και με είχε στο καπό του αγωνιστικού ο μπαμπάς με το χώμα γύρω γύρω. Είμαι μικρότερη από τον αδερφό μου. Ο Μάνος γεννήθηκε στο ράλι Ακρόπολης. Πιάσαμε δύο αγώνες εγώ και ο αδελφός μου» είπε για την εμπειρία της από τα ράλι ως παιδί η Ινώ Στεφανή.

Αναφερόμενη στο Traction που παρουσιάζει ο πατέρας της Κώστας Στεφανής, περιέγραψε το πώς κατάφερε να πείσει τον πατέρα της ότι αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, καθώς εκτός από τα κείμενα, η Ινώ Στεφανή ασχολήθηκε και με την παρουσίαση της εκπομπής.

«Δεν τα ξέρω όλα για το αυτοκίνητο αλλά προσπαθώ να μαθαίνω, να βελτιώνομαι και προσπαθώ να εξελιχθώ» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, δεν φοβάται καθόλου την ταχύτητα. Τόνισε πως της αρέσει πολύ αλλά πλέον έχει ξεφύγει από αυτό. «Μου αρέσει να πηγαίνω βόλτα!»

Για τη σχέση με τους γονείς της, είπε πως ο πατέρας της είχε πάντα μια αμφιβολία για το εάν ήταν δικό του παιδί: «Όταν έκανα το Ροβανιέμι 150 χιλιόμετρα μου λέει “δικό μου παιδί είσαι”».

Όσο για τη μητέρα της, την χαρακτήρισε «αφανή ήρωα»: «Είναι με ταπεράκια συνέχεια, φέρνει και τη ζακέτα αλλά δεν τη βγάζουμε στον αέρα. Είναι ο “βράχος” όλων, φέρνει την ισορροπία. Όταν ξεκίνησα τις υπεραποστάσεις είχε μεγάλη αγωνία. Έχει παίξει τεράστια ρόλο σε αυτό που είμαστε σήμερα, είμαστε δεμένη οικογένεια. Ο καθένας έχει τον δικό του ρόλο και όλο μαζί γίνεται κάτι όμορφο».

Παράλληλα, αφηγήθηκε ένα περιστατικό από το παρελθόν όπου βρισκόταν σε ένα ταξί και ο ταξιτζής που είχε εκνευριστεί με κάποια περιστατικά τα οποία απέδιδε σε γυναίκες οδηγούς, άρχισε να βρίζει τον πατέρα της επειδή έλεγε στην εκπομπή ότι οι γυναίκες οδηγούν καλά.

Μεταξύ άλλων, η Ινώ Στεφανή αναφέρθηκε και στην αγάπη της για την υποκριτική και περιέγραψε τις δυσκολίες που συνάντησε: «Μου λείπει πάρα πολύ η υποκριτική, δεν έκανα όσο ήθελα. Αν μου έλεγε ένας σκηνοθέτης να συνεργαστούμε, θα πήγαινα χθες. Δεν έκανα όσα ήθελα, δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να τα δείξω. Πάντα έβρισκα μια κλειστή πόρτα ή “αφήστε το βιογραφικό σας εδώ”. Όταν έστελνα βιογραφικό και υπήρχε ένα μεγάλο κενό κάπου χαλούσε η φάση. Ξεκίνησα με μεταγλωττίσεις σε σειρές και κινούμενα σχέδια.»

