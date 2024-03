Κόσμος

Ναβάλνι: Επίθεση με σφυρί σε συνεργάτη του (εικόνες)

Ο Λεονίντ Βόλκοφ, πρώην δεξί χέρι του Αλεξέι Ναβάλνι, υποστήριξε πως άγνωστος του επιτέθηκε με σφυρί και τον χτύπησε 15 φορές.

Ο Λεονίντ Βολκόφ, Ρώσος αντιφρονών που ζει στην εξορία και πρώην δεξί χέρι του Αλεξέι Ναβάλνι, έγινε στόχος χθες, Τρίτη, το βράδυ έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους βίαιης επίθεσης, την οποία η κυβέρνηση της Λιθουανίας χαρακτήρισε «σοκαριστική».

Ο Βολκόφ διευκρίνισε σήμερα ότι δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα ο οποίος τον χτύπησε «περίπου 15 φορές» με ένα σφυρί και πρόσθεσε ότι έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι.

«Ήθελαν πραγματικά να με κάνουν σνίτσελ», κατήγγειλε στο Telegram, εκφράζοντας τη χαρά του που είναι ακόμη «ζωντανός».

Ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις καταδίκασε τη «σοκαριστική» επίθεση και διαβεβαίωσε με μήνυμά του στο Χ ότι οι δράστες της «θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους».

Ηλικίας 43 ετών, ο Βολκόφ είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ρωσικής αντιπολίτευσης και υπήρξε δεξί χέρι του Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 47 ετών σε ρωσική σωφρονιστική αποικία στον αρκτικό κύκλο όπου εξέτιε ποινή 19 ετών για «εξτρεμισμό».

Εκπρόσωπος της λιθουανικής αστυνομίας, ο Ραμούνας Ματόνις, επιβεβαίωσε ότι ένας Ρώσος πολίτης δέχθηκε επίθεση κοντά στο σπίτι του στην πρωτεύουσα Βίλνιους, περίπου στις 22:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ύποπτοι για την επίθεση, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα, πρόσθεσε.

Αρκετές μονάδες της αστυνομίας, περιλαμβανομένης της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ερευνούν την περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση.

«Δεν θα υποχωρήσουμε»

Χθες τη νύκτα η Κίρα Γιάρμις, εκπρόσωπος του Ναβάλνι, είχε επισημάνει ότι ο Βολκόφ έγινε στόχος ενέδρας. «Δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του. Κάποιος έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου και του έριξε δακρυγόνο στα μάτια προτού αρχίσει να χτυπά τον Λεονίντ με σφυρί».

Αφού πήγε στα επείγοντα νοσοκομείου, ο Βολκόφ τελικά επέστρεψε σπίτι του. «Βρισκόμαστε στο σπίτι. Το χέρι του Λεονίντ έχει σπάσει, δεν μπορεί ακόμη να περπατήσει», έγραψε η σύζυγός του Άννα Μπιριούκοβα στο Χ.

Η ίδια ανήρτησε φωτογραφίες από τα τραύματα του Βολκόφ, στις οποίες φαίνεται να έχει μαυρισμένο μάτι, ένα κόκκινο σημάδι στο μέτωπο και αίματα σε ένα από τα πόδια του.

Ο Ρώσος αντιφρονών εκτίμησε σήμερα ότι η επίθεση που δέχθηκε είναι «χαρακτηριστική» του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι άνδρες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά τόνισε ότι αυτή δεν θα τον σταματήσει από το να μάχεται για τη δημοκρατία.

«Θα εργαστούμε και δεν θα υποχωρήσουμε», υπογράμμισε στο Telegram.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο του Ναβάλνι και λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, που διεξάγονται από την Παρασκευή ως την Κυριακή και στις οποίες αναμένεται να επανεκλεγεί για μία ακόμη θητεία ο Πούτιν, απουσία αντιπάλου.

«Ο Πούτιν σκότωσε τον Ναβάλνι. Και πολλούς άλλους ανθρώπους πριν από εκείνον», είχε γράψει τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βολκόφ, ο οποίος ως το 2023 ήταν πρόεδρος του ιδρύματος κατά της διαφθοράς που είχε ιδρύσει ο αντιφρονών.

Χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η Λιθουανία φιλοξενεί πολλούς αυτοεξόριστους Ρώσους και είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της Ουκρανίας στον πόλεμό της ενάντια στη ρωσική εισβολή.

Κίνδυνος να «μας σκοτώσουν όλους»

Οι Ρώσοι αντιφρονούντες, που έχουν μιλήσει κατά του Κρεμλίνου, καταγγέλλουν συχνά ότι γίνονται στόχοι απειλών και επιθέσεων.

Μερικές ώρες πριν από τη χθεσινή επίθεση, ο Βολκόφ είχε δηλώσει στο ανεξάρτητο ρωσόφωνο μέσο Meduza ότι ανησυχεί για την ασφάλειά του μετά τον θάνατο του Ναβάλνι. «Ο βασικός κίνδυνος τώρα είναι να μας σκοτώσουν όλους. Για ποιο λόγο, είναι αρκετά προφανές», είχε επισημάνει.

Ο Βολκόφ έφυγε από τη Ρωσία το 2019, όπως και άλλοι συνεργάτες του Ναβάλνι μετά την έναρξη από τις ρωσικές αρχές έρευνας για το ίδρυμα κατά της διαφθοράς του αντιφρονούντα. Από το 2021 καταζητείται από τη δικαιοσύνη της Ρωσίας για τον ρόλο του στην οργάνωση μαζί με τον Ναβάλνι διαδηλώσεων κατά των ρωσικών αρχών.

Μετά τον θάνατο του βασικού αντιπάλου του Πούτιν, ο Βολκόφ είχε δεσμευθεί ότι η ομάδα του Ναβάλνι «δεν θα υποχωρήσει» διότι «το καλό πάντα νικά το κακό».

Είχε μάλιστα ζητήσει από τους υποστηρικτές του Ναβάλνι «να μην αποθαρρύνονται (...) αυτό περιμένουν τώρα (σ.σ. οι ρωσικές αρχές) από εμάς», όμως πρόσθεσε ότι «αυτό στο οποίο είχε αφιερώσει τη ζωή του (ο Ναβάλνι) πρέπει να κερδίσει».

