Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Ενοχή της μητέρας για μαστροπεία ζήτησε η εισαγγελέας

Τι πρότεινε η εισαγγελέας για την μητέρα της 12χρονης. Ποιες οι κατηγορίες που την βαραίνουν. Ποιες οι κατηγορίες για τους 22 κατηγορούμενους.

Την ενοχή της μητέρας του 12χρονου παιδιού από τον Κολωνό, για όλες τις κατηγορίες που τη βαρύνουν και αφορούν την εκπόρνευση της κόρης της, με την επιβαρυντική περίσταση πως είχε την επιμέλεια και τη φροντίδα της ανήλικης, ζήτησε η εισαγγελέας του ΜΟΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγγελική λειτουργός κρίνει ότι η μητέρα της 12χρονης πρέπει να κριθεί ένοχη για τις κατηγορίες:

Της διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας καθώς φέρεται να έχει διανείμει υλικό της ανήλικης σε συγκατηγορούμενους

καθώς φέρεται να έχει διανείμει υλικό της ανήλικης σε συγκατηγορούμενους Της διακεκριμένης περίπτωσης μαστροπείας με την επιβαρυντική περίσταση ότι η ίδια είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια και την φροντίδα της ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ως προς την μαστροπεία, κατά την εισαγγελέα, φέρει τη μορφή εξώθησης και διευκόλυνσης μέσω αφόρητων πιέσεων, συναισθηματικού εκβιασμού και προτροπών προς την ανήλικη κόρη της να εκδίδεται για να της φέρνει λεφτά, αλλά και μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τη μορφή αφόρητων πιέσεων και προτροπών να παράγει η ανήλικη βίντεο και φωτογραφίες ώστε να της φέρνει χρήματα.

Επίσης για το πλημμέλημα τής εκβίασης σε βάρος της πρώην συζύγου του βασικού κατηγορούμενου.

Όσον αφορά τον βασικό κατηγορούμενο η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε απαλλαγή και για την κατηγορία της εμπορίας, όπως και εκείνες του βιασμού και της μαστροπείας στη βαρύτερη μορφή που τον βαρύνει. Έχει ζητήσει την ενοχή του για τέσσερις κατηγορίες.

Η εισαγγελέας με την αγόρευση ζήτησε επίσης να κριθεί ένοχος ο αποκαλούμενος "Μιχάλης", δεύτερος εκ των βασικών κατηγορουμένων, για τις κατηγορίες της διακεκριμένης μαστροπείας προσώπου νεότερου των 15 ετών με σκοπό το κέρδος και της διακεκριμένης πορνογραφίας ανηλίκου κάτω των 12 ετών.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε η αθώωση του "Μιχάλη" για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής καθώς φέρεται να υποστηρίχθηκε από την εισαγγελική έδρα ότι δεν προέκυψε ότι συναντήθηκε με την 12χρονη.

Για ακόμα 22 κατηγορούμενους η εισαγγελεας πρότεινε να κηρυχθούν όλοι ένοχοι για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη με αμοιβή.

Για έναν κατηγορούμενο πακιστανικής καταγωγής ζήτησε αθώωση λόγω αμφιβολιών.