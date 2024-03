Κοινωνία

Missing alert - Εξαφάνιση ανήλικου: 16χρονος βρέθηκε μετά από 6 μήνες

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τον ανήλικο, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν επί πολλούς μήνες.

Βρέθηκε μετά από έξι μήνες ο 16χρονος Θωμάς, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 06/09/2023 στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» είχε χαθεί από χώρο παιδικής προστασίας και πλέον είναι καλά στην υγεία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει «Η περιπέτεια του Θωμά Τ., 16 ετών, έληξε σήμερα το πρωί, δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που τον αναζητούσαν και είναι καλά στην υγεία του. Υπενθυμίζουμε ότι ο Θωμάς Τ., είχε εξαφανιστεί στις 06/09/2023, από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή του Χαλανδρίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Θωμά για ό,τι χρειαστεί..»

