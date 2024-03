Life

“The 2Night show”: Οι καλεσμένεοι της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο γυναίκες και ένας άνδρας προστίθενται στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μας κρατούν συντροφιά.

-

Απόψε, Τετάρτη 13 Μαρτίου, στις 23:45 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» για 2η φορά τον ιστορικό Σταύρο Παναγιωτίδη. Χαλάει το γόητρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου η αμφιφυλόφιλη εικόνα που παρουσιάζεται στις ξένες σειρές; Υπήρχαν Τούρκοι στη Μάνη την περίοδο της Τουρκοκρατίας; Τι γλώσσα μιλούσαν οι Σουλιώτες, ο Μάρκος Μπότσαρης και η Μπουμπουλίνα; Ο Κολοκοτρώνης βγήκε πλούσιος από την άλωση της Τριπολιτσάς; Ήταν προδότης ο Πήλιος Γούσης; Τι χρώμα ήταν το γαρύφαλλο του Νίκου Μπελογιάννη; Γιατί είπε «Τσοβόλα δώσ’ τα όλα» ο Ανδρέας Παπανδρέου; Ο Σταύρος Παναγιωτίδης απαντάει σε όλα τα παραπάνω και εξηγεί γιατί είναι λάθος να κοιτάμε το παρελθόν μέσα από τα μάτια του παρόντος.

Στο αποψινό «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και η Έλενα Παπαπαναγιώτου, η ανερχόμενη τραγουδίστρια και ραδιοφωνική παραγωγός από την Κύπρο. Η Έλενα μιλάει για τις συμμετοχές της στο «X Factor» και στο «The Voice», εξηγεί πώς ξεκίνησε να τραγουδάει επαγγελματικά στα 15 της και πώς τη βοήθησαν οι σπουδές της στη μουσική. Γιατί γράφει τη ραδιοφωνική της εκπομπή μέσα στη ντουλάπα της; Πού της αρέσει να κοιμάται πιο πολύ; Γιατί περνούσαν δύσκολα οι φίλοι της λόγω του πατέρα της; Τέλος, μιλάει για τη συνεργασία της με τον Νίκο Απέργη και μας δίνει ραντεβού στο «Cabaret Athens».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» και την Βενετία Καμάρα, την μπριόζα youtuber, που έχει κάνει ξεχωριστή την παρουσία της στο διαδίκτυο. Γιατί παράτησε τη Δημοσιογραφία; Πώς ασχολήθηκε με το YouTube; Τι έκανε και εμφανίστηκε στην κινεζική κρατική τηλεόραση; Πού πήγε τον σύντροφό της για να δώσουν το πρώτο τους φιλί; Θέλει να κάνει οικογένεια; Γιατί φοβάται τις γέννες; Στη συνέχεια, μιλάει για την κατάθλιψη που βίωσε και εξηγεί πώς κατάφερε να την ξεπεράσει. Τέλος, δηλώνει πως δεν θα ήθελε να δουλέψει στην τηλεόραση και μοιράζεται τα μελλοντικά της σχέδια.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45.

Δείτε το trailer:

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης